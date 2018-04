Autem křížem krážem po Korfu

Dámská jízda křížem krážem Kerkyrou

Na Kerkyře, neboli Korfu, jsem už jednou byla, takže když moje dcery projevily po delší době nebývalý zájem strávit se mnou dovolenou, neváhala jsem ani minutu. Protesty se nekonaly a tak jsme vyrazily na místo, které jsem si kdysi zamilovala.

Naším domovem se na nadcházejících 12 dnů stala Dasia, městečko na východním pobřeží ostrova, vzdálené jen pár kilometrů od hlavního města – Kerkyry.

Ubytovaly jsme se a hned vyrazily na obhlídku. Pláž vypadala dobře, dcery jevily nadšení i ze spousty obchůdků, které lemovaly přípobřežní komunikaci, a lákala je i vidina nočního vyžití. Já jsem toto nadšení zprvu nesdílela, měla jsem původně představu klidnějšího místa, ale co by člověk neudělal pro své ratolesti lačné večerních radovánek. Místo jsem sama vybrala, tak teď to mám.

Předpověď počasí na příští dny mluvila jasně – polojasno s možnými přeháňkami – a tak jsme se rozhodly dobývat krásy ostrova hned první dny a objednaly si přistavení automobilu k našemu hotelu. Vzhledem k titěrným křivolakým uličkám, kterými je ostrov prošpikován, jsme vybraly odpovídající vozítko, které se všude vejde.





Centrální pláž v Dasii

Druhý den stál pod okny roztomilý skoro nový pidivůz, klíčky ukryté pod koberečkem, odemčený. Pro nás, Pražáky, nepochopitelné, ale kdo by ho kradl, jsme přece na ostrově. Na 4 dny jsme byly tedy mobilní.

Náš první výlet – Paleokastritsa a okolí

Protože jsem z předchozí návštěvy ostrova znala spíš západní pobřeží, vyrazily jsme první den právě na tuto stranu. Naší první zastávkou byla Paleokastritsa, nejnavštěvovanější turistické centrum ostrova.

Výhody malého vozu jsme ocenily hned první den, v úzkých a příkrých serpentinách pohoří Vistonas, kterými jsme se prodíraly vstříc našemu cíli, jsme se někdy "o fous" míjely s množstvím výletních autobusů.

PŘEČTĚTE SI také Kolem Korfu na jachtě

Pobřežní městečko Paleokastritsa se rozkládá v šesti nádherných zálivech. Množství příkrých skal, zalesněné pahorky, jeskyně, písčité pláže, bohaté olivové háje a stejnojmenný byzantský klášter vytvářejí nádhernou scenérii. Někteří badatelé věří, že oblast kláštera byla místem, kde se setkali Nausika s Odysseem.

Mužský klášter Panny Marie byl založen v roce 1228 a v dnešním komplexu budov se nachází kostel, pokoje mnichů a velké nádvoří. Všechny tyto budovy byly postaveny v 18. století a dnes jsou zde uschovány sbírky přenosných ikon z období byzantského a pobyzantského, dále různé nádoby a svaté knihy.

V moři naproti klášteru vystupuje z vody "kamenný koráb", skála, která je podle pověsti zkamenělým korábem Odyssea, který plul z ostrova Faiáků na Ithaku a Poseidonovým hněvem zkameněl.

Vyhlídka Bella Vista

Poblíž městečka Paleokastritsa se nachází další častý cíl výletníků a fotografů, vyhlídka Bella Vista. Našly jsme ji za vesničkou Lakones na malé plošině a za jasného počasí je z ní úchvatný výhled. My jsme o něj byly bohužel částečně ochuzeny, do jasného počasí bylo dost daleko, i tak byl ale rozhled na krásu zálivů a zeleň lesíků zrcadlící se v průhledném moři jedinečný.

Kousek dál, přes Makrádes a Krini, můžete navštívit zříceninu hradu Angelokastro ze 12. století, odkud se také nabízí velkolepý výhled do okolí.

Protože se ale začínalo vyjasňovat, my jsme tuto možnost odložily na příště a vydaly jsme se směrem na sever, do Aghios Georgios, kde jsme se plně oddávaly sladkému lenošení na pláži a cachtání v moři. Když jsem se obého dosytosti nabažila, nechala jsem své ratolesti pokračovat v této bohulibé činnosti a vyrazila jsem do okolí lovit fotografické záběry.

Může se hodit OSTROV KORFU Korfu je druhým největším ostrovem Sedmiostroví (Eptanisa) – 592 km2, nejsevernějším ostrovem Iónského moře a zároveň nejzápadnějším místem řeckého území. Je jedním z nejkrásnějších ostrovů Řecka, ale i celého Středozemního moře. Jedním z nejcharakterističtějších rysů ostrova je bohatá vegetace. Díky této husté, barevně i druhově velice bohaté vegetaci působí Korfu dojmem rajské zahrady a zeleň se zde udržuje po celý rok. Typickým znakem ostrova jsou olivovníky, jichž je tu něco přes čtyři milióny. Ostrov má podlouhlý tvar, nejširší je na severu. Severní část je nejvíce hornatá, střední část tvoří pahorky a nížiny, jižní část je většinou nížinatá.

Severní a východní pobřeží je nejvhodnější pro rodiny s dětmi a má většinou ploché a písčité pláže. Na západě se střídají půvabné romantické pláže se skalnatým pobřežím a jih ostrova patří především mládeži (hlavně anglické), která zde žije rušným nočním životem.

JAK SE TAM DOSTAT Letadlem – přímá linka Praha - Kerkyra

Trajektem – z italských přístavů Brindisi (cca 7 hod.), Bari (cca 10 hod.), Ancona (cca 14 hod.), Terst (cca 21 hod.) a Benátky (cca 30 hod.). DOPORUČENÍ K návštěvě ostrova doporučujeme pozdní jaro nebo počátek léta, kdy je vegetace na ostrově nejkrásnější a na každém kroku vás provází omamná vůně nejrozmanitějších rostlin.

n I v létě je dobré mít s sebou teplejší oblečení, čerstvý vítr dokáže pěkně znepříjemnit večerní posezení u sklenky dobrého vína. Do kostelů a klášterů vás nepustí v krátkých kalhotách, tričku nebo halence bez rukávů. Pokud si budete půjčovat automobil, doporučujeme vzhledem k hornatému terénu zvolit silnější obsah motoru. Před nepřehlednou zatáčkou je vhodné výrazně zatroubit, je to zde vcelku osvědčený zvyk. Řeckých řidičů není třeba se až příliš bát, jsou tolerantní a kdo je vycvičen jízdou například po Praze, bude si připadat jako na projížďce růžovým sadem.



Kanál lásky

Na zpáteční cestě po severní části ostrova jsme se ještě zastavily ve městě Sidary, kde jsme pořídily nezbytné nákupy a opomenout jsme rovněž nemohly známý kanál lásky, který se v Sidary nachází. Jedná se o komplex pórovitých skal, které působí velice zvláštně a dojemně.

Některé z těchto skal, vyčnívajících z moře jako fjordy, vytvářejí přirozený průliv, zvaný Canal d’Amour. Jeho velká část se již rozpadla, přesto zde mnoho mladých (nejenom) lidí kanálem proplouvá v naději, že získají svoji tajnou lásku nebo si utvrdí tu stávající. Svým dcerám jsem to rozhodně nemohla odepřít...

Ve večerních hodinách jsme ještě letmo navštívily noční Kerkyru, která je okouzlující v každou denní dobu a kam jsme se ještě několikrát vrátily.

Druhý den jedeme na jih

Následující den se vydáváme na jih, směr Achilleion. Zámeček rakouské císařovny Alžběty, zvané Sissi, leží asi 13 km jižně od Kerkyry u městečka Gastouri na malém pahorku. Císařovna ho nechala zbudovat v roce 1892 dvěma neapolskými architekty.





Palác císařovny Sissi

Jedná se o neoklasicistní budovu v pompejském stylu s dórskými, iónskými a římskými prvky, přehnaně zdobenou, takže ve zdejší přírodě působí poněkud cize.



V přízemí paláce jsou uchovány osobní předměty a památky císařovny Alžběty a císaře Kaisera Willielma II., který v roce 1908 palác koupil, dále různé obrazy a nábytek. Napravo od vchodu najdeme sál, který byl upraven na kostelík s freskami. Na balkóně ve druhém poschodí je množství soch, mezi kterými jsou i busty řeckých filozofů, Shakespeara, sochy devíti múz, sudiček a dalších.

Budovu obestírá nádherná zahrada s překrásným výhledem a s dalším množstvím soch.

Jak už sám název paláce napovídá, císařovna Sissi byla při budování svého sídla ovlivněná Iliadou a s jejím mýtickým hrdinou Achilleem se proto setkáváme téměř na každém kroku, ne jinak je tomu i v zahradě. Té vévodí nejvýznamnější socha komplexu – Umírající Achilleus, dílo německého sochaře Hertera.

Níže pak stojí a do výše osmi metrů se majestátně tyčí další socha téhož hrdiny, Vítězný Achilleus. Socha má ale pochybnou uměleckou hodnotu a je dílem německého sochaře Getse. Protože slunce začíná opět nemilosrdně pálit, pokocháme se ještě nádhernou zahradou a pomalu se chystáme k odjezdu.

Nejfotografovanější místo Korfu

Při zpáteční cestě ještě zastavujeme na okraji Kerkyry, na poloostrově Kánoni. Byl pojmenován po kanónu, který zde umístili Francouzi a který zde připomíná bouřlivou historii ostrova. Okolní krajina je malebná a jedná se o jedno z nejfotografovanějších míst celého Korfu.

Na první pohled upoutá malý ostrůvek, na kterém je postaven klášter Panny Marie Vlacherny (někdy se mu říká Vlachenares), více nalevo se pak nachází ostrůvek Pontikonisi, známý i pod jménem Odysseův ostrov.

Ke klášteru Panny Marie se dostaneme po schůdkách a asfaltovém mostě, odtud se pak dá jet lodičkou na zmíněný ostrůvek Pontikonisi s byzantským kostelíčkem Pandokratoras (Všemohoucí) a miniaturní celou, jež jsou zde jedinými stavbami.

Nejjižnější cíp poloostrova Kánoni je spojen s protější pevninou úzkým mostem, který je zvláště ve večerních hodinách doslova v obležení. Nad ním se totiž těsně nad hlavami snášejí k přistání přilétající letadla. Kulisa temného moře, tmy a neskutečný rachot přistávajícího letadla tvoří neopakovatelnou atmosféru, kdy přihlížející bázlivě uhýbají letícímu monstru a na okamžik si připadají jako v pekle. Opravdu nepopsatelný a vzrušující zážitek.

Ve 2.díle si přečtete o návštěvě hlavního města a výletu s trochou adrenalinu na západní pobřeží Korfu.