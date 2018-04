Kde se zrcátka míjí na centimetry. Drsná autoškola kolem Lago di Como

Uzoučká silnice nad zamlženým jezerem se točí doprava do prudké zatáčky. Dupnu na brzdu, protože z protisměru se vyřítí modrá mazda. Zkušeným pohybem se vrací z mé na svou půlku vozovky. Cítím, že zrcátka se minula jen o pár centimetrů. Nebyl to ojedinělý případ. Podobných setkání na dosah si toho odpoledne s italskými šoféry užiji nepočítaně. Je to drsná autoškola kolem Lago di Como.

Cesta z Coma do Bellagia má jen třicet kilometrů, přesto mi trvá přes hodinu, než do pitoreskní vesničky dojedu. Se jménem Bellagio jsem se poprvé setkal před léty v podobě rozmáchlého lasvegaského kasina a tehdy jsem přemýšlel, proč kýčovití architekti z města hříchu vytáhli z klobouku zrovna toto zvukomalebné slovo. Když jsem měl po letech v Miláně při přestupu na cestě za Atlantik skoro celý den volno, neodolal jsem půjčit si auto a jet se podívat na lombardský originál.

Bellagio leží na břehu Lago di Como či chcete-li česky Komského jezera na dohled od Švýcarska. Modravá vodní plocha má na mapě tvar rozcapené trojcípé hvězdice, jejíž hluboké fjordy se do Alp zadírají jako kleptomanovy prsty do cizí peněženky. Podle jednoho z nich se z města Como, kde se mimochodem narodil vynálezce Alessandro Volta (znáte to ho jako jednotku elektrického napětí), se sunu k cíli své cesty. A kochat se výhledy především na obce na druhé straně jezera opravdu nemohu, řízení vyžaduje plnou koncentraci, neustálé kroucení volantem a přeřazování rychlostí.

Silnice, na kterou se až na pár míst vejdou jen dva pruhy, se svíjí jako zraněný had, a tak v šedivém fiatu panda z letištní půjčovny radši přišlapávám nohou na brzdu. Držím se nalepen na skále, protože místní řidiči si zase od jezera na své pravice drží až příliš velký odstup. Jenž člověk si na pravoboku musí všímat početných cyklistů, kteří si poznávání krás Lombardie sami odšlapou.

Provoz zastaví hospodský

Vesničky jsou plné retardérů a zeber, které řidičům brání v rozletu. U některých mostů si je třeba procvičit couvání, protože jsou tak úzké, že dvě vozidla zároveň se na ně nevejdou. V jedné obci, jejíž jméno se mi vykouřilo z hlavy, mě a všechny v závěsu na tři minuty zdviženou paží zastaví hospodský, protože mu právě v protisměru ještěrka veze náklad lahvovaného piva a limonád. Jinak zboží do svého podniku v zatáčce nedostane.

Nakonec se jako nejbezpečnější způsob jízdy ukáže zařazení za náklaďák s pískem, který svou mohutností zklidní i ty největší suverény z protisměru.

Malebné letovisko

Konečně do Bellagia dorazím. Je zrovna pošmourný den, který drží tušené alpské vrcholy na obzoru v neviditelnosti, takže se musím spokojit s okukováním architektury. Letovisko sevřené dvěma fjordy je předpisově krásné: středomořská architektura s balkonky a okenicemi, domy porostlé popínavými rostlinami, prudká schodiště, starožitně elegantní lampy veřejného osvětlení, silnice z kočičích hlav, na kterých se u stolečků roztahují turisté odpočívající od nákupů luxusního hedvábí.

Lago di Como - Bellagio, Villa Melzi Lago di Como - Bellagio Lago di Como - Bellagio, přepravní čluny

Pojištění poškrábání laku se vyplatilo

Vše je tu prodchnuto naprostou pohodou. Já jí však nemohu podléhat, protože mě po pár hodinách zevlování po Bellagiu čeká adrenalinová cesta zpět. Na místě, kde se ze skály na asfalt přes ochrannou síť sypou drobné kameny, protijedoucí auto jeden z nich kolem vymrští tak, že zasáhne můj fiat do předních dveří.

Stavím na jednom odpočívadle. Vůz má na karosérií nepřehlédnutelný nový šrám. Jsem rád, že jsem v půjčovně na letišti nešetřil a do svého pojištění zařadil i poškrábání laku. Místo bědování se tak můžu s klidem rozhlédnout a konstatovat, že příroda při vybudování Lago di Como vskutku nešetřila na kráse.