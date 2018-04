Na dovolenou do Itálie autem. Z Prahy do Rimini je to 900 km

Nejrychlejší trasa, doporučovaná cestovateli, internetovými plánovači i GPS navigacemi, je z Prahy přes Německo (Mnichov), Rakousko (Innsbruck), Brennerský průsmyk do Itálie po ose Verona – Bologna – Rimini. Od Rozvadova je to zhruba 900 kilometrů.

Celá cesta vede po dálnicích. V Německu jsou zdarma, pro průjezd Rakouskem je třeba vylepit dálniční známku. Desetidenní stojí osm eur (208 Kč). Stejnou sumu zaplatíte za průjezd Brennerským průsmykem.

Pokud hledáte alternativu, někteří lidé jezdívají z Mnichova po dálnici A95 (a po silnici 2) na Garmisch-Partenkirchen (Ga-Pa) a z něj pokračují po silnici 177 do Innsbrucku. To ušetří kilometry a někdy i nervy v zácpě na frekventované autostrádě. Z Innsbrucku pak jedou na Brenner po staré cestě plné serpentin (182). Je to delší asi o hodinu, ale může to být osvěžující po dlouhé cestě po dálnici, k zahození nejsou ani úchvatné scenerie kolem Brenneru.

"Nejvíc se mi osvědčilo vyjet z Prahy v jednu ráno. Projet Mnichovem, ještě než se Němci vzbudí, a na Brenneru už jsem po svítání, což je nádherný pohled," píše jeden z čtenářů MF DNES.

MAPKA TRASY Mapku projeté trasy přes Rozvadov i Vídeň včetně dopravních omezení na trase si stáhněte zde.

Za italské dálnice se platí

Na italských dálnicích se platí mýto, 480 km cesty od hranic (A22 Brennero) do Rimini přijde na 31,80 eura (819 Kč). Při vjezdu na dálnici si stisknutím tlačítka vyzvednete lístek (biglietto), na výjezdu jej zaplatíte. Brány jsou na každém výjezdu z dálnice, takže pokud si uděláte zastávky, zaplatíte několik menších částek.

Na některých úsecích se platí pevná částka nezávisle na ujeté vzdálenosti (například Napoli tangenziale), pak se při výjezdu lístek neodevzdává. Průměrné mýto na 100 kilometrů vychází asi na sedm eur. Dálnice ve směru od Salerna a jižně do Kalábrie a Sicílie jsou zdarma.

Mýtné se platí buď hotově, nebo platební kartou. Ale pozor, musí být embosovaná, s vystouplými písmeny. Pokud se karetní transakce nepodaří, dostanete účtenku, kterou musíte do 14 dní zaplatit, jinak hrozí vysoké penále. Platit se dá na poštách nebo v pobočkách společnosti, která účet vydala, ale také on-line na internetu.

Kupte si Viacard a plaťte s ní

Další možností je koupě předplacené karty Viacard. Na mnoha místech (banky, trafiky, pošty, cestovní kanceláře, místa "Punto blu" u mýtnic, benzinky) pořídíte Viacard v hodnotě 25,50 nebo 100 eur, z níž se pak mýtné odpočítává. Při placení kartou se podívejte, kolik vám zbývá kreditu, a případně další úsek zaplaťte v hotovosti. Karty Viacard prodává také ÚAMK a Autoturist. Nemají omezenou platnost, takže zbylý kredit můžete využít při příští návštěvě Itálie, nevyčerpané peníze se nevracejí. Viacard neplatí na sicilských dálnicích A18 a A20.

Směrem na Mnichov je málo čerpacích stanic

Na 1 800 kilometrech cesty od české hranice v Rozvadově do Rimini a zpět je 69 benzinek a odpočívadel, motelů a bister. V průměru můžete na šálek horké kávy zastavit každých 26 kilometrů.

Pozor na nepříjemné překvapení při průjezdu Německem směrem k Mnichovu: první benzinka je až na 104. kilometru od hranice, pokud ji minete, další potkáte až o 70 kilometrů dále; totéž platí pro zpáteční cestu.

Výbava odpočívadel je na celé trase na vysoké úrovni. Německo v tomto směru vede, velké "raststatty" nabízejí nejen několik restaurací, ale i fast foody jako Burger King či McDonald's.

Zkušení cestovatelé, zejména ti s dětmi, se rádi zastavují na odpočívadlech Irschenberg v Německu, kde je několik různých restaurací a McDonald's s dětským koutkem a kinem plus hezký výhled na Alpy. Na zpáteční cestě je pak výtečná restaurace Rosenberger, těsně za rakousko-německou hranicí.

Většina WC na trase je čistá. Pozor ale na jednu zvláštnost: v Itálii nebývá na toaletách pitná voda! Jinak mají italská odpočívadla slušnou úroveň: kromě bufetů a restaurací v nich jsou i obchody, občas s bohatým sortimentem.

Palivo je v Itálii o něco dražší

I tankování má drobnou zvláštnost: samoobslužné stojany jsou označené nápisem Self, u těch s nápisem Con servizio vám načepuje obsluha. Palivo je tam mírně dražší: na jihu asi o 0,065 eura (1,60 Kč), na severu pouze o 0,025 eura (60 haléřů) za každý litr. Ceny jsou vždy uvedeny přímo před stojanem. V Itálii mají na mnoha odpočívadlech LPG, označuje se tam však jako GPL.

Káva z automatu je samozřejmostí v Německu, v Itálii na každé pumpě, byť sebemenší, mají bar, kde vám uvaří typické silné espreso. Wi-fi zdarma bývá poměrně časté, jistotou jsou benzinky značky BP.

Kdo pojede z Brna (a tudíž i z Ostravy), zamíří nejspíš na Vídeň, Graz, Klagenfurt, Villach, Udine, Padovu a Bolognu. Z Mikulova je to 933 km, tudíž také asi 8,5 hodiny čisté jízdy jako z Rozvadova.

Druhá trasa z východu Česka vyjde finančně úplně stejně jako ta první: potřebujete rakouskou dálniční známku a za mýto v Itálii dáte o pár centů navíc. Trasa po Itálii je obdobných 474 km.

I letos čekejte dopravní omezení

Jako vždy v létě je poměrně dost dálničních úseků ve stavu rekonstrukce: na trase číslo 1 (Rozvadov – Mnichov – Brenner) narazíte na první omezení už na dálnici A93 mezi Pfreimdem a Nabburgem, kde je rychlost omezena na 80 km/h. Další omezení najdete v tabulce. Nejproblematičtější úsek je pak před Innsbruckem.

Pokud pojedete jen do okolí nejoblíbenějšího letoviska Rimini, nemusíte se bát dálničních rekonstrukcí, ty totiž jinak "sužují" celou část Adriatické dálnice na jih od Rimini. Jestli míříte třeba do Ancony či ještě jižněji, počítejte s postáváním v kolonách až do konce července, případně až do podzimu. Zavřená je i spousta odpočívadel s benzinkami, rekonstrukce dálnice je opravdu důkladná.

Vyzkoušeli jsme trasu do Bibione z Prahy přes Dolní Dvořiště. V Česku je jízda stresující, v Rakousku s rychlostním omezením ubíjející. Ušetříte však na benzinu a dálničním mýtu v Itálii

Mohla by to být pohodlná a přitom nejrychlejší cesta, jak se dopravit z Prahy autem k italskému Jadranu, kdyby…

Kdyby se konečně podařilo dostavět jihočeskou dálnici D3 alespoň od Českých Budějovic na hranice, která by nahradila stávající úsek připomínající spíš horskou dráhu, a kdyby se dala většina Rakouska procestovat přes noc více než povolenou stodesetikilometrovou rychlostí.

Fakta Pohonné hmoty, průměrné ceny v Itálii:

Natural 95 nafta I 1,78 (45,50 Kč) 1,66 (42,50 Kč) D 1,57 (40,20 Kč) 1,42 (36,30 Kč) CZ 1,40 (36,10 Kč) 1,37 (35,38 Kč) A 1,44 (36,80 Kč) 1,38 (35,30 Kč) Pozn.: ceny byly přepočítány podle kurzu 25,60 Kč/euro

, kde jsou levnější pohonné hmoty než v tuzemsku. Nejvyšší ceny jsou stejně jako v Česku na dálnicích, u malých čerpacích stanic lze výrazně ušetřit. Seznam levných benzinek poblíž trasy můžete najít na . V Německu je o něco dráže, můžete ale najít menší pumpu s přijatelnými cenami; zato v Itálii je extrémně draho, benzin stojí kolem 45 korun za litr, nafta o malinko méně.

A drobné varování: pokud máte starší vůz (nad čtyři roky) s benzinovým motorem, vyhněte se v Německu palivu E10, které obsahuje 10 procent biosložky a může motor poškodit (netýká se naopak modelů, které umějí spalovat bioetanol, například většiny fordů, volv či renaultů).

Ano, čtete správně: toto omezení si na dálnici A1 mezi Salcburkem a Villachem nedávno vyhádali starostové přilehlých vesnic, aby dosáhli snížení hluku.



Nařízení platí denně mezi desátou večer a pátou ráno, takže logický záměr řidičů vypravit se na cestu v noci, aby se vyhnuli horku a kolonám, se poněkud míjí účinkem. Autobusy mohou jet maximálně devadesát, kamiony v některých místech dokonce jen šedesátkou. "Spousta lidí to nařízení nerespektuje, ale já to nikomu nedoporučuju. Zejména místní policisté v okolí tauernských tunelů jsou velmi horliví a pokuty udělují extrémně vysoké. Znám člověka, kterému vypsali účet na sedm set eur," varuje Jaroslava Fröhlichová z Cestovní agentury Novák, kterou jsme při testovací jízdě po této trase potkali na rakousko-italských hranicích. Na úseku mezi Budějovicemi a Jadranem zná snad každý výmol. Jako palubní průvodkyně totiž vozívá týden co týden během letní sezony autobusy turistů z Prachatic a zpět.

Vinou rychlostního omezení z běžných 130 kilometrů za hodinu na 110 se jízda vleče nejen subjektivně, ale i reálně. Na dvousetkilometrovém úseku mezi Salzburgem a Villachem proto zbytečně ztratíte zhruba půlhodinu času. K tomu je třeba připočíst i momenty, kdy musíte nohu z plynu sundat kvůli tunelům: projíždět jimi lze pouze stovkou.

Dobrou zprávou je, že po dlouhých letech se loni v létě podařilo Rakušanům zprovoznit druhý tubus tauernského tunelu; v minulosti to býval neuralgický bod dálnice, kde se často tvořily mnohakilometrové zácpy.

"Teď už je cesta přes Rakousko hladká. Škoda jen, že se Rakušané po otálení české strany s dostavbou D3 rozhodli dostavět svůj úsek dálnice směrem ke společným hranicím pouze k městu Freistadt," říká delegátka cestovky. Pro cestu na Jadran z Prahy můžeme namísto klasické cesty přes D1, Benešov a Tábor doporučit alternativní variantu po rychlostní silnici R4 přes Písek, kde je jedinou komplikací svedení provozu do dvou pruhů na 24. kilometru u Voznice.

Další omezení provozu jsme zaznamenali až na rakouské dálnici A1: před sjezdem na Regau (216. kilometr) a pak těsně před odbočkou na Salzburg-Nord mohou ve špičce vznikat zácpy. Na italské straně je až k Jadranu provoz bez omezení. K pobřeží je to kousek, a tak oproti variantě přes Brenner ušetříte na dálničním mýtu.

Kdo dává přednost pohodlnější a bezpečnější, i když delší cestě po dálnici, může jet z Prahy na Salzburg přes Rozvadov a Mnichov. V Německu je velká část dálnice bez rychlostního omezení, a tak se dá trochu času ukrojit.