Autem do Chorvatska 2015: aktuální tipy na nejlepší cestu k moři

Cesta do Chorvatska 2016: velké silniční trápení Aktuální tipy pro cestu k Jadranu v roce 2016

Je to sice delší, zato horší cesta, zalykali se kamarádi smíchy, když jsem jim přiznal, že se letos na chorvatskou riviéru chystám jet, jak říká Jiří Macháček v Besídce Divadla Sklep, „horami, dolami, Bosnami, Hercegovinami“. No, delší možná je, ale monotónní jízda po dálnicích mě už nebaví, nic nového při ní neobjevím a ten jeden den u moře klidně oželím. To raději přespím po cestě, pojedu v klidu a prozkoumám nějakou tu „exotiku“. A můžu se vykoupat třeba v termálních lázních...

1. den 758 km, 9 hodin

Trasa: Praha – Mikulov – Vídeň – Bad Radkesburg – Varaždin – Sisak

Píšu to každý rok a platí to stále: nejtěžší je projet hladce českou dálniční tepnu D1. Mně se to tentokrát daří, ani v jednom z několika zúžených pruhů se nezaseknu, dokonce ani na okraji Brna. Tam před odbočkou na Chrlice opravují most a jezdí se jedním pruhem a ve špičce se tu jistě kolona vytvoří.

V Mikulově nakupuji poslední zásoby a tankuji naftu, vyhýbám se přitom poslední pumpě značky Agip těsně před hranicí, kde je všechno předražené. Nafta i benzin za 36,90? Já nabral o kilometr dřív na Benzině o čtyři koruny na litr levněji! Rakouská dálniční známka za 310 Kč? Proč, když ji seženu o půl kilometru dál na rakouské čerpačce BP za 240 Kč? I ta nafta je tu o 2,60 koruny levnější, benzin vyjde nastejno.

Cesta plyne úplně hladce až do Vídně, první „úzké hrdlo“ před mostem přes Dunaj mě na pár minut zastaví – a to je všední poledne. Ve špičce bych zdejší kolonu vidět nechtěl. Ovšem kolega František, který vyrazil předchozího večera na noc, hlásil Vídní hladký průjezd. Na konci jejího obchvatu už nejsou nepříjemné zúžené pruhy jako loni, naopak, sviští se tu nádherně ve čtyřpruhu. Kousek za městem na dálnici A2 směr Graz jako vždy zastavuji na oblíbeném odpočívadle Asfinag, kde jsou zdarma toalety a malé bistro ze základním občerstvením a kávou.

Zanedlouho zaběhlá každoroční rutina končí. Dálnici opouštím na sjezdu 138 Fürstenfeld (směrem na Ilz) a po silnicích 66 a 69 mířím přes Bad Radkesburg do slovinské Gornji Radgornji, pak přes Ljutomer a Ormož do Chorvatska. Hranice je hned za městem, a protože opouštím schengenský prostor, nemine mě kontrola občanského průkazu. Jsem tu jediný cestující, takže se skoro nezdržím a už přejíždím most přes řeku Drávu. Po krásné rovné cestě přijíždím do vesnice s poetickým názvem Sračinec a za pár minut jsem ve Varaždinu.

Prohlídce města věnuji dvě hodiny – a proč to nepřiznat – povečeřím v místním McDonald’s, je tady dokonce levněji než v Česku. Kdo pojede s dětmi, tuhle informaci ocení. Původně jsem chtěl přenocovat, cesta však ubíhala rychleji, než jsem čekal, Varaždin je už jenom 80 km od Záhřebu, navíc po dálnici. A tak se rozhodnu ujet ještě kus cesty směrem na jih směr Bosna.

Na dálnici do Záhřebu objevuji dvě zúžení do jednoho pruhu (na 48. a 75. km), ale nijak mě nezdrží. V Záhřebu pak poprvé v životě nejedu rovně na Split, ale odbočuji na Slavonski Brod. V deset večer jsem v Sisaku.

2. den 703 km, 9.20 hod.

Sisak – Jajce – Makarska – Gospič

Přes Bosnu se dá jet několika cestami, nejkratší je po silnici E761 přes Donji Barači, Glamoč a Livno (5:50 hod., 403 km), já volím o 15 km delší a o hodinu pomalejší trasu. No, volím, vede mě tudy navigace. Až později zjistím, že zná tuhle jedinou trasu, a tak následně už jedu raději podle mapy. Ale nelituji, cesta kaňonem řeky Vrbas je nádherná.

Ceny benzinu a nafty BP Drasenhofen (hranice ČR)

diesel 1,239 € (34,30 Kč)

benzin 1,329 € (36,80 Kč)

diesel 1,239 € (34,30 Kč) benzin 1,329 € (36,80 Kč) OMV Bad Radkesburg (Rakousko)

benzin 1,259 € (34,90 Kč)

diesel 1,175 € (32,60 Kč)

benzin 1,259 € (34,90 Kč) diesel 1,175 € (32,60 Kč) Turmöl Kitsee (Rakousko)

nafta 1,169 € (32,40 Kč)

benzin 1,289 € (35,70 Kč)

nafta 1,169 € (32,40 Kč) benzin 1,289 € (35,70 Kč) Gornja Radgornja* (Slovinsko)

benzin 1,364 € (37,80 Kč)

diesel 1,252 € (34,70 Kč)

benzin 1,364 € (37,80 Kč) diesel 1,252 € (34,70 Kč) INA Varaždin* (Chorvatsko)

benzin 10,29 kn (38 Kč)

diesel 9,53 kn (35,20 Kč)

benzin 10,29 kn (38 Kč) diesel 9,53 kn (35,20 Kč) INA Livno, Tiško Benz Jajce * (Bosna)

diesel, benzin 2,05 BAM (29 Kč)

diesel, benzin 2,05 BAM (29 Kč) MOL Lenti (Maďarsko)

benzin 385,9 ft (34,30 Kč)

diesel 379,9 ft (33,80 Kč) * Ceny víceméně stejné po celé zemi 1 € = 27,70 Kč, 1 kuna = 3,70 Kč

1 bosensko-hercegovská marka = 14 Kč

100 forintů = 8,90 Kč

Zatím jsem ale na chorvatsko-bosenském hraničním přechodu Gradiška. A zjišťuji, že jsem si tohle místo vybral špatně: přes řeku Sávu (která po deštích šířkou připomíná spíše Dunaj) vede starý most, přes nějž stojí v jedné koloně kamiony i osobáky, a ty se navíc po balkánsku bezohledně předjíždějí. Ztratím tady asi 30 minut.

Poprvé po mně chtějí kromě občanského průkazu i doklady od auta a zelenou kartu, ale přestože cestuji půjčeným poměrně drahým BMW, žádnou smlouvu nepotřebuji.

Bosna působí mnohem chudším dojmem než Chorvatsko, vozový park odpovídá rokem výroby polovině 80. let. Kdo by však čekal na cestách chaos, spletl by se. Policie měří rychlost každou chvíli, místní proto jezdí pomalu a navzájem se blikáním varují.

Do Banja Luky vede kousek rychlé dálnice (mýto 30 Kč), na okraji města naopak zdržují semafory a poměrně hustý provoz. Když vidím ty spousty poutačů na hotely za 13 eur, říkám si, že jsem mohl večer ještě popojet a ubytovat se levněji tady, nezdržel bych se ani na hranicích. Škoda, tak příště!

Za městem už vesnic ubývá a cesta plná krátkých tunelů plyne hladce. A navíc je úchvatná. Kroutí se a svíjí pod impozantními skalními bloky kaňonu řeky Vrbas, kopce jsou sytě zelené... Zastávku dělám ve městě Jajce. Dále už pokračuji bez navigace, od Bugojna spoléhám na mapu a na ukazatele Split/Makarska.

Mýtná brána v Chorvatsku Celnice v Chorvatsku

Stoupám a stoupám, vyjedu až do 1 300 metrů, pak zase mírně klesnu na náhorní plošinu. Zastavuji a využívám podvečerní světlo k focení nádherné krajiny plné skalek. Jen ta zima, je pouhých osm stupňů!

Zdolávám ještě jeden vrchol (1 100 m) a už padám serpentinami k Livnu. Tady naberu plnou nádrž levné nafty v přepočtu 29 korun za litr. Natankovat, jak je v kraji zvykem, mi přijde obsluha, platím bez problémů kartou.

Udělám ještě fotozastávku u jezera Buško a za chvíli dojíždím na křižovatku, kde se oddělují směry Split a Makarska. Vybírám si ten druhý a za pár minut jsem na miniaturním přechodu v Prisice. Tentokrát jsem tu sám, bosenský i chorvatský policista zkontrolují jen doklady.

Na chorvatské straně následují úchvatné vracečky, v serpentinách se dá jet i svižněji, docela dost si to užívám. Za půl hodinky pohrdnu možností najet na placenou dálnici a na Makarskou jedu přes Gornju Brelu a Subotiště. O půl deváté už protínám pomyslnou pásku u cedule Makarska. Rád bych zůstal u teplého moře, ale musím uhánět zase směrem vzhůru, čeká mě výlet do Slovinska.

Před půlnocí už toho mám dost. V chorvatském Gospiči hledám hotel, který znám z minula. Jenže je plný, ochotná recepční mi ovšem sežene ubytování v soukromí, za pouhých 106 kun, tedy ani ne 400 Kč. Výborný tip!

Jsme u cíle naší cesty - v chorvatském přístavním městě Makarska. Výhodný nocleh v Gospiči v soukromí

3. a 4. den 630 km, 6,5 h

Gospič – Rijeka – Portorož – Lenti

O výletě na slovinské pobřeží přineseme článek příští týden, k cestě tam jen tolik: na dálnici do Rijeky jsem nezaznamenal žádný zádrhel, na dálnici z Koperu do Maďarska potkávám jen omezení na dálnici před Lublaní, jinak je cesta také bezproblémová. Večer dalšího dne pak začínám zjišťovat, jak je to s opravami maďarských silnic, které se letos v zemi opravdu rozjely.

5. den 750 km, 9 hodin

Lenti – Körmend – Nagykanisza a zpět, Sárvár – Bratislava – Praha

Kdo chce jet přes Maďarsko klasickou trasou mimo placené dálnice, má letos smůlu. Kolegové z ÚAMK hlásí, že na klasické cestě přes Csornou a Szombathély se tvoří dlouhé kolony.

Dálniční známky a mýtné Rakousko, 10denní: 8,70 € (240 Kč)

Slovensko, 10denní 10 € (275 Kč)

Slovinsko, 7denní: 15 € (412 Kč)

Maďarsko, 7denní: 2 975 HUF

(265 Kč), měsíční 425 Kč

(265 Kč), měsíční 425 Kč Chorvatsko – mýto: Záhřeb –Zagvozd

(Makarska) 195 kun (720 Kč)

(Makarska) 195 kun (720 Kč) Bosna – mýto: 2 BM (28 Kč) Za mýto v Chorvatsku můžete poměrně dost ušetřit, když si koupíte předplacenou kartu ENC. Prodávají ji na velkých mýtných branách, veškeré informace najdete na www.hac.hr. Samotný přístroj funguje několik let, kredit s mýtným levnějším o 22 procent si můžete dobíjet z domova kartou, funguje to bez problémů.





Jak zjišťuji osobně, na silnici 86 na Zalalövö a Körmend je to stejné – jezdí se jen na půlce silnice, místo druhé zeje díra, semafory pouští auta po dávkách. Totéž na tahu E66, 84 je na tom trochu lépe, tam se stavba objíždí.

Než bych vypočítával složitě všechna kritická místa, napíšu rovnou: Maďarskem se dá projet i bez stání v kolonách. Ale je třeba docela kombinovat a občas opustit hlavní silnici a zamířit na boulovatou okresku. Doporučuji tedy tuhle trasu (od Bratislavy): sjet na výjezdu Jarovce (pokud nechcete po rakouské dálnici, musíte projet přes rakouské Kitsee a Frauenkirchen do Lövö, Sárvár objet přes Ikervár a Meggyeskovácsi do obce s legračním jménem Rum, pak do Rábahidvégu a na Vasvár. Poté po hlavní číslo 74 na Egervár, Zalaegerszég a Nagykaniszu a hranici v Letenye. Pokud zadáte všechny tyhle body do navigace, povede vás přesně. Touto cestou jsme teď projeli bez problémů a vypadá to, že rekonstrukce na těchto místech se nechystá ani o prázdninách.

Výhodou trasy je, že ušetříte na rakouské i maďarské dálniční známce. Existuje i varianta využít rychlé dálnice přes Budapešť a do Letenye, což je delší cesta a musíte koupit dvakrát týdenní známku za 265 Kč (je virtuální, na benzince zanesou vaši SPZ do systému).

A ještě rada: pokud se chcete vyhnout rakouské dálnici při výjezdu z Bratislavy, musíte na exitu Jarovce/Rusovce jet vlevo a poté projet obcí Palmová ulica. Vede přímo do Kitsee.

Maďarsko: nocleh v termálech V Maďarsku se mohutně staví.

Klasická dálniční trasa bez potíží

Směnárny vedou Nejvíce se vyplatí vyměnit v Česku ve směnárně přímo měnu země, do níž jedete, v některých bankách koupíte i bosenské marky. Dostanete o maličko lepší kurz než při placení kartou, což je druhá nejlepší varianta. O něco méně výhodné je zajít do směnárny v cílové zemi, ale pořád se to vyplatí mnohem více než platit eurem. Obchody ani restaurace s tím sice problém nemají, nasadí vám ovšem příšerný kurz. Například v Bosně chtějí místo tří marek (42 Kč) dvě eura, což už je ale 55 korun.

Musíme se ještě vrátit ke kolegovi Františkovi, který projel nejfrekventovanější trasu přes Graz, Ptuj, Záhřeb a a po dálnici na Makarskou. Jediné zdržení zažil, když musel objíždět uzavřený tunel Sveti rok. Od chorvatského autoklubu se později dovídám, že celá dálnice byla uzavřena jen na několik hodin kvůli silnému větru a teď už je všechno v pořádku.

A slibují to i na sezonu: podle chorvatského zákona nesmí na hlavních silničních tazích po 12. červnu probíhat žádné rekonstrukční práce omezující provoz. A tak to má být i letos s výjimkou opravy exitu Brinje na dálnici A1, která samotný provoz neohrožuje.

Kdybyste však jeli po „staré cestě“ číslo 1 mezi Krapinou a Durmancem, narazíte na problém: silnice je zde uzavřena. Horší je zúžení do jednoho pruhu na Jadranské magistrále v Gradacu (před Ploče), které hrozí dlouhými kolonami. Úsek se však dá objet po dálnici A1 na Rogotin.