Autem do Chorvatska 2014: tipy na nejšikovnější cestu na Jadran

Může se hodit Cesta do Chorvatska i jinak než autem LETADLEM Novinkou letního letového řádu 2014 z Letiště Václava Havla v Ruzyni je linka SmartWings do Puly (4x týdně). Pula je po Dubrovníku (lety 3x týdně) a Splitu (denně) třetí destinací v Chorvatsku, kam SmartWings nabízejí přímé lety z Prahy. Na chorvatské pobřeží budou SmartWings provozovat 14 letů týdně. Ceny za zpáteční cestu startují u všech destinací od 4 000 Kč. VLAKEM Z Prahy do Splitu pojede letos přímý lůžkový vůz 2x týdně od 13. června do 30. srpna. Odjezdy z Prahy budou v úterý a v pátek, ze Splitu ve středu a v sobotu. Odjezd z Prahy bude v 9:39 spojem EC 277 Slovan přes Pardubice a Brno. Ze Splitu vlak odjede v 17:40. Doba jízdy je 24 hodin. Při nákupu zpáteční jízdenky CityStar aspoň 3 dny před cestou tam je cena pro 1 osobu cca 5 051 Kč, pokud cestující vlastní In Kartu ČD, cena klesne na 3 979 Kč. Rodina o dvou dospělých a dvou dětech ve věku kolem 10 let za zpáteční jízdenku CityStar zaplatí 11 390 Kč, v případě, že jedna osoba má In Kartu, pak se celá rodina (skupina) dostane na cenu 8 926 Kč. K tomu je třeba připočítat cenu lůžka, která činí pro jeden směr a jednu osobu ve trojmístném kupé 21 eur, tedy necelých 600 Kč. AUTOBUSEM Bohatou nabídku spojů z Česka do mnoha chorvatských destinací má například společnost Tourbus, která jednou týdně obsluhuje Dubrovník, Pulu, Rijeku, Záhřeb, Zadar, Split, Makarskou a další lokality. Zpáteční jízdné se pohybuje podle místa mezi 2 000 Kč a 3 000 Kč. Eurolines jezdí jednou týdně do Záhřebu, cena začíná na 770Kč za jednosměrnou "Promo jízdenku". Autobusy jezdí přes noc, cesta zabere podle cíle přibližně 16 až 22 hodin. --------------------------------------------------------------------------------------------- Pokud máte problémy se zařízením ENC - přihlášení na web a dobití Poměrně dost čtenářů, kteří si loni koupili ENC, se nedokázali přihlásit na internetové stránky a dobít kredit. Nedostali totiž od obsluhy mýtné brány smlouvu s uvedením uživatelského jména a hesla. Podle informací na stránkách hac.hr, které jsme v praxi ověřili, je uživatelským jménem i heslem pro anonymní uživatele prvních 10 čísel na krabičce ENC . Tím se dostanete na svůj účet, uvidíte zůstatek a budete moci nabít pomocí platební karty. Pozor, stává se, že platební brána nefunguje při přepnutí do angličtiny, v chorvatštině už ano.

Důležité je také vědět, u kterého provozovatele jste ENC koupili - zda od ARZ (Autocesta Rijeka-Zagreb) nebo HAC (Hrvatske autoceste) - registraci musíte provést na jejich stránkách, tedy https://prodaja.hac.hr nebo www.enc.arz.hr.

Pokud by to stále nešlo, může být problém v zablokovaném přístupu - HAC totiž loni avizoval, že ti, co nejsou registrovaní, to musejí udělat do 4. 12. 2013 (neregistrovaní jsou největšími dlužníky systému). V případě, že by byl přístroj skutečně blokovaný (není to moc pravděpodobné), napište na info-naplata@hac.hr, info@hac.hr či arz@arz.hr, info@arz.hr , vysvětlete situaci a požádejte o odblokování.