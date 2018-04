Hrdina australských Čechů. V 85 letech stále vede Československý klub

„Z Československa jsem emigroval v roce 1947. Bylo mi tehdy sedmnáct let a byl jsem tak vlastně nezletilý. S kamarádem jsme odjeli z rodných Krkonoš do Chebu, kde jsme pak překračovali ilegálně hranice do Německa,“ vzpomíná pan Ulvr.

Zajímavostí je, že o své plánované emigraci předem neřekl nikomu z přátel a ani rodičům. „Nechtěl jsem, aby rodiče něco věděli. Protože když by se pak někdo ptal, kde jsem, rodiče nemohli odpovědět a tím pádem ani nemohli mít žádný problém s úředníky nebo policií,“ vysvětluje své tehdejší počínání.

Těžké začátky od nuly

Krátce za hranicemi byl on i jeho kamarád zadrženi a posláni do tábora pro nezletilé uprchlíky. Tam strávil několik měsíců, než mu byla nabídnuta cesta do Austrálie. Přiznává, že původně chtěl do Spojených států, ale na loď plující do Ameriky by musel čekat déle. Zvolil tedy snadnější variantu a nastoupil na loď směrem k protinožcům.

V té době neznal ani slovo anglicky, neměl našetřené peníze a neměl ani žádné vzdělání, školu kvůli emigraci nedokončil. Svou kariéru v Austrálii tak prakticky začínal úplně od nuly. Vystřídal mnoho povolání, od opraváře aut přes výpomoc na stavbách a v kuchyních až po vedoucího Československého klubu a rozhlasového moderátora, kterým je dosud.

Svíčkovou a řízky si oblíbili i Australané

Klub, který je postaven víceméně za městem, třicet minut jízdy z centra Brisbane, stojí doslova na zelené louce. Široko daleko nic není, žádné jiné stavby. I proto je poměrně snadné spatřit v zahradě klubu klokana nebo třeba koalu. Klub sám o sobě slouží ke sdružování české a slovenské komunity, pořádají se v něm koncerty českých kapel, taneční zábavy, ale také třeba programy pro děti. Pravidelně tam funguje česká školka zvaná Klokánek, kde se děti učí český jazyk, zpívají národní písně a říkanky, kreslí či třeba pečou české vánoční cukroví.

A každý pátek je pak prostor klubu otevřený coby restaurace, kde se podává tradiční české pivo a jídlo. „Na jídlo sem s oblibou chodí i samotní Australané. Hlavně na klobásy, svíčkovou a řízky,“ říká pan Ulvr a dodává, že průměrná návštěvnost na páteční večer je sto hostů.

Karel Ulvr se v Austrálii oženil, založil rodinu a strávil většinu života. Do rodné země ale jezdí na návštěvy. Více se o jeho životě, emigraci i samotném klubu dozvíte k krátkém dokumentu z cyklu Australský sen na internetové televizi Playtvak.