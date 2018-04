Konec australského snu: místo studia skončila Slovenka ve strip baru

Siloš Pohanka a Veronika Havranová odešli před třemi lety z Bratislavy do Austrálie. Jejich cílem bylo studium angličtiny, následně zaměstnání a snaha zůstat v zemi natrvalo. Nejprve zamířili do Sydney, později se přesunuli do Melbourne – v naději, že se jim v menším městě podaří snadněji najít práci. Bohužel se mýlili.

Před odletem z rodné země si každý půjčil vyšší finanční obnos. On si od přátel a rodiny vypůjčil 12 tisíc australských dolarů (asi 240 tisíc korun), ona celkově dluží zhruba 35 tisíc eur (asi 910 tisíc korun). Na život u protinožců ale ani takto vysoký úvěr nestačí.

„Všechno je tu drahé. Třeba i obyčejná krabička cigaret vyjde na 25 dolarů (zhruba 500 korun),“ stěžuje si na cenový nepoměr Veronika. Na druhou stranu v případě, že člověk chodí legálně do zaměstnání, nejde hodinová sazba pod minimum 17 australských dolarů na hodinu, což by na slušné živobytí dvou studentů jistě stačilo. Problémem ovšem je samotnou práci získat. „Posílám kolem padesáti životopisů denně a nic. Nikam mě nevezmou, protože si všichni podle našeho přízvuku myslí, že jsme Rusáci. A ty tady nemá nikdo rád,“ stěžuje si mladá Slovenka.

Vypomáhala v bistru, obtěžoval ji šéf

Na druhou stranu zcela bez práce po celou dobu není. Načerno, tudíž za nižší hodinovou sazbu, vypomáhala v bistru. A to do té doby, než ji šéf začal údajně sexuálně obtěžovat. Po výpovědi pak strávila několik měsíců doma bez zaměstnání. A pak, jak sama přiznává, ze zoufalství, zkusila práci jako tanečnice u tyče v místním klubu.

„Nabízeli 1 000 dolarů za noc. Tak jsem si řekla, že to zkusím. Jde vlastně jen o tanec, akorát s tím, že u toho budu nahá nebo polonahá,“ chlácholila tehdy sebe i partnera, který jen mlčky přihlížel, jak se ze slovenské studentky stává hvězda klubů pro dospělé.

Australský sen se změnil v jiný sen: vrátit se domů na Slovensko

Ani tato kariéra však nevydržela dlouho. „Bylo to hrozné. Ty ostatní tanečnice, moje kolegyně, mi tam hned chtěly prodat lajnu koksu, prý ať si dám. Já jsem na to hleděla a kroutila hlavou, že toto jako opravdu ne,“ vzpomíná na nepříjemný zážitek z první a poslední směny Veronika. Kromě drog ji zaskočilo i chování samotných zákazníků, kteří se ji pokoušeli při tanci osahávat. Dodnes je tak mladá Slovenka stále bez zaměstnání a její dluh narůstá. Sama přiznává, že se chce vrátit co nejrychleji domů na Slovensko.

V tomto však podporu nemá. „V Austrálii je strašně těžké se dostat někam, kam člověk chce. Ale když už jednou začne, je potřeba vydržet, pak to jde. Já si tady dokončuji maturitu, pracuji jako rozvažeč pizzy a jsem tu spokojený a šťastný. A chci tu zůstat stůj co stůj,“ vysvětluje svůj zcela opačný pohled na věc Siloš.

Je to tedy jen smůla, že se Veronice nedaří, anebo je Austrálie opravdu tak náročná země na život?