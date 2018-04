Do Austrálie jel studovat angličtinu, dnes úspěšně prodává české pivo

Michal Šesták také vystudoval několik vysokých škol. Nejvíce ho ale, dle jeho slov, baví obchod právě s pivem. „Začalo to tím, že jsem si s kamarádem otevřel v Sydney českou hospodu. Tehdy se říkalo, že dovézt naše pivo do Austrálie je téměř nemožné. Pro mě ale všechno, co je nemožné, je výzva. A tak jsem to zkusil,“ vzpomíná na svoje začátky.

V současné době je Michal Šesták největším dovozcem sudového piva do Austrálie. Doveze až milion litrů ročně. Zásobuje restaurace i prodejny s alkoholem. A jak sám přiznává, je překvapen, že tamní populace neholduje těm značkám, které jsou v Čechách nejvíce populární. Tabulku prodejnosti u protinožců totiž vede pivo Černovar, na druhém místě je pak Budvar. Plzeňské pivo vyhledávají spíše fajnšmekři. A v zimě se hodně prodávají černá piva.

Dovoz je technicky komplikovaný

Administrativa dovozu alkoholu je složitá, platí se vysoké daně. Vedle toho je zde i zcela praktický problém – a sice, že dovoz piva kontejnerem po moři představuje jisté nebezpečí na kvalitu. Pivo prochází teplotními změnami od zhruba minus patnácti do plus pětatřiceti stupňů. Z toho důvodu je nutné zásilku pro Austrálii vyrábět jiným způsobem a pivo speciálně pasterizovat.

Sám dovozce ale pivo nepije

A v neposlední řadě jde také o odlišné servírovací a skladovací návyky obou zemí. „Australané pijí pivo čepované při jiné teplotě, než se čepuje české pivo. Proto musíme dovážet i celá výčepní zařízení,“ vysvětluje Šesták.

Zajímavostí je, že Michal Šesták, který je již několik let největším dovozcem piva do Austrálie, alkohol nikdy nepil. Je stoprocentní abstinent. Ani jako mladého ho chuť alkoholu nikdy nelákala. Jeho koníčkem vždy bylo letectví a sport.

V současné době si mladý podnikatel užívá klidu. Žije v Sydney, kde staví dům, má přítelkyni a psa. Rád jezdí po světě a dopřává si exotické dovolené. Do rodné země se ale vracet neplánuje. Více se o jeho splněném Australském snu dozvíte v novém dílu pořadu Australský Sen na portálu Playtvak.cz