Čech z Plzně jede kolem světa na kole. V Austrálii mu došly peníze

Jaroslav Král, kterého přátelé pro jeho pomalou jízdu na kole přezdívají „Šnek“, je na cestě kolem světa na kole už od května 2013. Vyrážel z Plzně a jeho cesta směřovala přes Slovensko, Ukrajinu, Rumunsko, Turecko a Írán až do Indie a pak na přilehlou Šrí Lanku. Za pomocí lodní a letecké přepravy se dostal i na ostrovy Malajsie, které projel, a následně pokračoval do Austrálie. A právě tam zatím nuceně tráví už sedm měsíců.

„Austrálie je strašně drahá země. Je vůbec nejdražší ze všech zemí, které jsem kdy navštívil. Do práce chodím skoro každý den a šetřím, kde se dá. A přitom pořád nemám peníze na další cestu,“ popisuje svou nelehkou finanční situaci. A vzápětí dodává, že v rámci šetření byl nucen v zemi klokanů srazit své životní náklady na naprosté minimum.

V Sydney bydlí ve stanu

Nejde jen o to, že nechodí do restaurací, nezajde ani na pivo a nekupuje si žádné nové oblečení, ale šetří i na samotném ubytování. Protože nájmy se v Sydney pohybují kolem 1 000 australských dolarů (asi 19 000 korun) za týden, je mezi cizinci a mladou australskou generací zvykem byty sdílet s přáteli. A platit nájem třeba napůl.

Ani to si však plzeňský „Šnek“ nyní dovolit nemůže. Proto přistoupil na nabídku svých známých, původem také z Čech, že nebude bydlet ve sdíleném bytě vevnitř, ale ve stanu na balkoně. V současné době tedy má všechny své osobní věci i kolo na balkoně. Tam prakticky bydlí. V bytě však má povoleno užívat toaletu, sprchu i kuchyňku. A to vše jen za 50 dolarů na týden.

Jeho stan spláchl cyklón

„Když tady byl v červnu cyklón, tak nejen, že to zaplavilo ulice a části města, ale pochopitelně to spláchlo i můj stan. Musel jsem to všechno sušit a stavět znovu,“ vypráví poněkud adrenalinovější zážitek. V současné době je v Austrálii navíc zimní období. A ačkoli je těžké si představit, jak v Sydney a okolí padá sníh, tak letošní zima je v Austrálii velmi krutá. Jaroslav Král proto musí bojovat i s nepřízní počasí. Podle tamních meteorologických stanic je to nejkrutější zima za posledních čtyřicet let.

Splněný sen

I přes velmi úsporný život, jaký „Šnek“ u protinožců vede, se mu zatím na další cestu našetřit nepodařilo. V zemi je nyní na studentské vízum a kromě zaměstnání chodí do školy a učí se anglicky. Vízum mu vyprší za pár měsíců. „Pokud situace dovolí, rád bych pokračoval na Nový Zéland a do Jižní a Severní Ameriky,“ říká Jaroslav a dodává, že takováto cesta může celkově trvat třeba i pět let.

Zhruba polovinu má tedy nyní už za sebou. Zda se mu jeho životní sen povede dotáhnout do cíle, toť otázka. Jisté však je, že se Jaroslav Král stal dokonalým příkladem toho, že když člověk něco opravdu chce, tak to vždycky nějak jde.

Bližší informace a záběry z cest po Austrálii a Indii přináší pořad Australský Sen internetové televize Playtvak.