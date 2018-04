Češka v Sydney: Sny se mají plnit hned. Žádné příště už být nemusí

Marcela studovala dvě vysoké školy, ale ani jednu nedokončila. Považuje se za workoholika, který raději pracuje, než studuje. Proto vystřídala několik kancelářských povolání a vedle toho také vedla kosmetický salon. Jejím snem však byla Austrálie. Když se jí podařilo na dalekou cestu našetřit a vše naplánovat k odletu, přišla krutá rána – rakovina.

„Již nějakou dobu se mi nezdálo mé mateřské znaménko. Proto jsem se nechávala opakovaně vyšetřit. Několikrát se však ukázalo, že by mělo být v pořádku. Já jsem ale výsledkům nějak intuitivně nevěřila. Objednala jsem se tedy ještě k vyhlášenému odborníkovi, panu doktoru Třeštíkovi ze Svitav, aby mě prohlédl znovu. A právě ten mi pak přesně pět hodin před odletem zatelefonoval a s ledovým klidem mi oznámil, že jde o rakovinu kůže,“ vzpomíná Marcela. Ta po telefonátu nebyla nijak v šoku, jak by asi každý očekával, ale dokončila úklid bytu a pak, jako by se nic nestalo, jela do Prahy na letiště.

Operace těsně před odletem

Cestou jí však lékař telefonoval znovu s tím, že situace je vážná a že takto odletět nemůže. Narychlo ji tedy ještě objednal na kliniku v Praze, kdy jí těsně před odletem provedli zákrok. S pěti čerstvými stehy na ruce pak odletěla. „V letadle ta rána začala hodně bolet. A já si až tehdy uvědomila, že situace je vážná,“ říká.

Zároveň však poznamenává, že ji ani na moment nenapadlo, že by svou vysněnou cestu do Austrálie vzdala. „Když cítíte, že máte něco v životě udělat, někam odcestovat nebo tak něco, nečekejte, až se stane to či ono, ale prostě to udělejte hned, jak jen trochu můžete. Splňte si svá přání. Nikdy totiž nevíte, jestli ještě nějaké příště bude,“ říká mladá Češka, která dnes pracuje a studuje v australském Sydney.

Solária jsou v Austrálii zakázaná

V léčbě v současné době nijak nepokračuje. Nechala si jen odstranit stehy na ruce a snaží se chránit před sluncem. Austrálie má nejvyšší procento rakoviny kůže na světě, takže se v této zemi prodávají i speciální trička v UV filtrem či prací prášek, který učiní oblečení UV ochranným. A solária, kterým Marcela v minulosti velmi holdovala, jsou v této zemi zakázaná.

Mladá žena si nyní užívá pobytu v zemi, kterou vždycky toužila poznat. Studuje angličtinu a pracuje jako uklízečka a pomocná síla v kuchyni. Bydlení sdílí, v pokoji je s dalšími třemi studentkami. Ale i tak je spokojená. A ani na moment nelituje, že se rozhodla svou cestu i přes nepříznivou diagnózu podniknout.

