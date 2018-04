Australskou divočinou přes kaňony a pralesy. Legendární Snowy River na kajaku

Terénním autem sjíždíme po prašné cestě do údolí. Skrze eukalyptový prales zatím není nic vidět, teprve když prudké klesání končí a ostré serpentiny se narovnávají, tušíme, že řeka je už nedaleko. Záhy přejíždíme úzký McKillopův most, jediné místo, kam se dá ke Snowy River dojet autem.

Na písčitém břehu vybalujeme nafukovací kajaky a loďáky s vybavením a máváme na rozloučenou Tomášovu strýci, který nás po třech dnech bude čekat na smluveném místě.

Snowy River u McKillopova mostu

Tři dny pustinou

S Jardou, Tomášem a jeho strýcem Jirkou už druhý týden putujeme po divokých místech australského východního pobřeží. S autem až po střechu naloženým vodáckým vybavením jsme vyrazili ze Sydney a namířeno máme až na samotný jih nejmenšího kontinentu, do Tasmánie.

Ačkoliv východní pobřeží ve srovnání s jinými oblastmi Austrálie není ani zdaleka taková pustina, přesto nás čekají tři dny plavby, během kterých budeme stále mimo dosah civilizace. Řeka Snowy River se na tomto úseku zařezává do hlubokého zalesněného kaňonu, jehož skalnaté srázy dokážou zdolat jenom mrštní klokani. Po celou dobu tedy budeme odkázáni jenom sami na sebe a naše plavidla.

Zatímco na písčité pláži vybalujeme naše "nádobíčko" a nafukujeme kajaky na předepsaný tlak, pozorují nás z větvě blahovičníku dva ledňáci obrovští, kterým zde pro jejich pronikavý křik podobný hlasitému smíchu nikdo neřekne jinak než Kookabara.

Uvidíme, jestli i my budeme mít na konci plavby důvod ke smíchu. Čeká nás téměř sto kilometrů divoké řeky s mnoha nástrahami v podobě peřejí, skoků a skalních soutěsek. Dokončujeme balení, sedáme do kajaků a několika záběry se dostáváme doprostřed dravého proudu.

V peřejích Snowy River

V kraji leguánů, ježur a psů dingo

Řeka, která pramení vysoko ve Snowy Mountains (Sněžných horách), přibírá jen kousek nad mostem vydatný přítok. V těchto místech od sebe břehy dělí přibližně padesát metrů. Zalesněná krajina rychle ubíhá a namísto křiku ledňáků a papoušků pomalu přivykáme pravidelnému šplouchání vln.

První den nás naštěstí nečekají žádné vodácké záludnosti, a tak si můžeme v klidu přivyknout na chování přetížených lodí a vychutnávat krásu okolní krajiny. Jedinou "adrenalinovou" akcí se stává fotografování leguána, nehybně ležícího na kmeni eukalyptu, jen těsně nad hladinou řeky. Jarda se v touze po co nejlepším záběru zamotává i s kajakem do suchých větví. Výsledkem je, že jeho canon žuchne do vody, čímž bohužel na Snowy River končí s fotografováním…

Ráno na jednom z tábořišť

K večeru přistáváme u jedné z mnoha písečných pláží a okamžitě se shodujeme, že na tak nádherném místě jsme v Austrálii ještě netábořili. Jemný žlutý písek pokrývá vnitřní zákrut řeky v pruhu o šířce asi deseti metrů a z druhé strany náš kemp chrání neprostupný prales. S Tomášem stavíme stan a Jarda mezitím rozdělává oheň a vaří první večeři.

Když se vydává k nedalekému potůčku pro vodu, objevuje Jarda ježuru australskou a namísto vody se vrací s tímto "úlovkem," který všichni tři pečlivě zkoumáme. Drobný vačnatec však nejeví přílišnou ochotu pro rozšiřování našich zoologických poznatků, a to ani poté, co ho Jarda pomocí pinzety zbavuje asi deseti klíšťat. Zarývá se ostrými drápky do písku a hrozivě mává dlouhými ostny, takže ho po chvilce odklíštěného "propouštíme."

Se západem slunce se rychle ochlazuje a do údolí řeky padá hustá mlha. Ticho večera jakoby na povel proříznou tisíce cikád, které svým vrzavým zvukem přehlušují i naši konverzaci a zahánějí nás do stanu. Ze šeřícího se lesa se postupně začínají ozývat další zvířecí zvuky, které v nás vyvolávají představy krvežíznivých šelem. Protože víme, že krokodýli tady na jihu nežijí, můžeme v krajním případě očekávat návštěvu nepříliš nebezpečných psů dingo.

"Odvšivení" ježury australské Romantické táboření mezi řekou a pralesem

Průjezd drsnou soutěskou

Hustá mlha leží v údolí i ráno, takže vyplouváme, až když ji rozpouští slunce. Čeká nás nádherné počasí a také několik vodácky obtížných míst. První peřej hladce proplouváme, přestože naše bagáží obtěžkané lodě nejsou v prudkém proudu příliš obratné. Teprve druhá kaskáda obrací moji a Jardovu loď dnem vzhůru, zatímco Tomáš elegantně proplouvá. Je z nás nejzkušenější vodák a také vůdce výpravy a je to hlavně jeho zásluha, že jsme tento nádherný kout Austrálie objevili.

V poledne se dostáváme k zatím nejobtížnějšímu místu plavby, asi třicet metrů dlouhé soutěsce, kde se široká řeka zužuje na pouhých několik metrů. Přistáváme a nejprve z břehu obhlížíme terén, než se na lodích vydáváme mezi obrovské balvany. Voda skáče z kamenu na kámen a na několika místech řeka částečně mizí kdesi ve spleti skal a kamení. Po krátké poradě postupně proplouváme soutěskou sevřenou z obou stran kolmou skálou z červeného pískovce a šťastně přistáváme v tůni pod ní.

Ledňáci australští Typický obrázek Snowy River

Protože pláž jsme už dlouho neviděli, k obědu si prostíráme na jedné ze skal, kam s námahou vytahujeme i naše plavidla. Během poledního odpočinku připlouvá skupinka čtyř kajakářů. Jsou to první lidé, které od včerejšího dne vidíme, a tak si vzájemně vyměňujeme dojmy.

"Chtěl bys prodat svůj kajak?," ptá se mě nakonec jeden z nich, mladý muž z Melbourne. Nedivím se mu, že má zájem o mou loď, nafukovací člun je totiž ideální plavidlo na nepřístupné australské řeky. To, že ho můžeme sbalit jako malý batoh se nám koneckonců vyplatilo už před týdnem, kdy jsme se půl dne trmáceli divočinou k řece Shoalhaven. Australana musím ale zklamat, z obchodu nic nebude, protože je budeme ještě potřebovat v Tasmánii, kam příští týden míříme.

Divoká soutěska prověří vodácké dovednosti

Noc pod Jižním křížem

Poslední večer opět táboříme na překrásném místě. Má však nevýhodu, pro pitnou vodu musíme jezdit lodí na protější břeh. Nechce se nám totiž pít přímo z řeky, jejíž horská voda sice není znečištěná, ale tmavě hnědá barva způsobená rašeliníky nevypadá příliš lákavě. Tomáš tedy plní dno svého kajaku sadou ešusů a pádluje napříč řekou ke křišťálovému prameni, jež stéká přímo po skále.

Počasí nám přeje, takže se rozhodujeme pro nocování pod širákem a uléháme do vyhřátého písku jenom ve spacácích. Ačkoliv nejsme vzdušnou čarou od civilizace víc než několik desítek kilometrů, díky izolaci nepřístupného údolí si připadáme jako na samém konci světa.

Na setmělé obloze nad námi jasně září Jižní kříž, jedno z nejmagičtějších souhvězdí jižní oblohy. Na rozdíl od pradávných námořníků, jimž po staletí toto souhvězdí při plavbách napříč oceány ukazovalo cestu, se my nemusíme obávat, že bychom zabloudili. Řeka Snowy si svou cestu k moři našla sama a my jenom jedeme v jejích stopách…

Nabíráme vodu u skalního pramene

Muž od Sněžné řeky

Ne nadarmo právě údolí Snowy River inspirovalo australského básníka A. B. Patersona ke složení básně "Muž od Sněžné řeky". Pojednává o legendárním honákovi, kterému se podařilo zachránit drahého koně, ztraceného v australské buši. Proslulost tohoto díla v Austrálii lze srovnat například s naším Máchovým "Májem." Zde je krátká ukázka z eposu čítajícího 13 slok:

"Do všech stran tu křemen létá, pony ale neklopýt,

rázně cestu klestí dřívím spadaným.

V sedle muž od Sněžné řeky jako socha zdá se být -

velkolepě jede horal stylem svým.

Rozvlákněnou kůrou jede, mlázím, sypkou horninou,

tempem závodníka běží po skalách.

Nezadržel svého koně ani na chvíli jedinou,

dokud zdráv a svěží nesjel strašný svah."

Na tuto báseň volně navazuje děj stejnojmenného filmu George Millera o rančerech a koňských honácích a později i televizní seriál "Sněžná řeka."