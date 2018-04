Australské vánoce

Netradiční vánoce jsem s kamarády strávil loni v Austrálii opálení, v kraťasech a triku. Co nás ale opravdu mnohokrát rozesmálo, bylo kopírování evropské tradice - námrazy na oknech. Zvlášť když bylo venku kolem 40 stupňů nad nulou a my jsme chodili kolem domku se »zamrzlými« okny, připadali jsme si opravdu jako doma. V samotném centru kontinentu, v Alice Springs, jsme poprvé viděli pravou australskou vánoční specialitu. V jednom nákupním centru tam měli zapřaženo do sáněk s dárky spřežení klokanů! Zato Santu Clause mají stejného jako my Ježíška. Oděného do teplého, červeného oblečení, s čepicí na hlavě. Ale chtěl bych ho chudáka vidět, jak dlouho by to v australském létě vydržel.