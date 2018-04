Australské krátery mají magickou sílu

Stáří kráteru Henbury se odhaduje přibližně na 5000 let, i když podle některých zdrojů to může být až 10 tisíc let. Na území Austrálie najdete takovýchto útvarů několik, největším je Gosse Bluff, typicky vyvinutý impaktní kráter, který leží v ploché krajině centrální Austrálie. Má kruhový tvar o průměru 22 kilometrů s prstencovými zbytky vnějších valů o výšce až 300 metrů a zvýšenou centrální částí. Stáří kráteru se odhaduje na 142 milionů let.