Zákaz tekutin do letadla se zruší. První vlaštovkou je Austrálie

O zrušení limitu na tekutiny do letadla informoval v úterý australský deník The Australian s tím, že od 1. července začnou fungovat nové bezpečnostní rentgeny v odbavovacích halách mezinárodních letů.

Přísný limit na tekutiny by pak měly od dubna příštího roku postupně rušit i evropská letiště a USA. Zpočátku se to má týkat pouze alkoholu, parfémů a tekutin zakoupených v bezcelních obchodech na letištích, které se doteď musely zapečetit do plastových sáčků. Poté by se měl zrušit limit na veškeré tekutiny do letadla.

Australská vláda přispěje na nové bezpečnostní technologie na letištích částkou 28,5 milionu dolarů, což je v přepočtu víc než půl miliardy českých korun.