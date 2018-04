Austrálie slaví 100. výročí vzniku federace

13:07 , aktualizováno 13:07

Australané dnes zahájili oslavy 100. výročí vzniku federace a nezávislého státu se statutem dominia v rámci britského Společenství. Sedm domorodců zapíchlo po rozbřesku hole do písku vyschlého koryta řeky Todd ve městě Alice Springs a symbolicky tak pozvalo všechny Australany k oslavám. Britská královna Alžběta II., která je hlavou státu, v poselství zaslaném k výročí popřála Austrálii šťastné a úspěšné vykročení do druhého století federace. "Je to příležitost oslavit federaci i všechny úspěchy dosažené za jejího trvání; patří mezi ně i Olympijské hry pořádané v roce 2000 v Sydney," sdělila královna.