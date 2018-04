Austrálie "podkuřuje" Číňanům. Postaví jim Zakázané město za miliardy

14:16 , aktualizováno 14:16

Nejen na proslulou budovu Opery a most Harbour Bridge chce lákat australské Sydney. Novým turistickým magnetem se má stát tematický park věnovaný Číně, který tam vyroste do roku 2020. Návštěvníci si v něm budou moci prohlédnout mimo jiné věrnou repliku vstupní brány do pekingského Zakázaného města.