Atraktivní Tichá soutěska ponese jméno po svém objeviteli

18:06 , aktualizováno 18:06

Turisticky atraktivní Tichá soutěska kolem říčky Kamenice v Hřensku na Děčínsku se bude od čtvrtka opět jmenovat po svém objeviteli Edmundovi Clarym Edmundova soutěska. Soutěsku si mohou turisté prohlédnout vždy od Velikonoc do konce října z lodiček. Soutěsky se nacházejí na území Národního parku České Švýcarsko, který byl vyhlášen loni. Zaujímá rozlohu 79 kilometrů čtverečních severovýchodně od Děčína. Území tvoří unikátní pískovcová skalní města, kaňony a rokle. Součástí parku je i největší skalní most v Evropě - Pravčická brána. Národní park navazuje na německý Národní park Saské Švýcarsko, který byl vyhlášen o deset let dříve.