Atrakce postavená na hlavu. Svět iluzí na Novém Zélandu

Když proplujete úchvatnými fjordy Milford sound, kde z moře rostou skály dosahující i 1 800 metrů, navštívíte ptačí park či lyžařský areál v Queenstownu, prohlédnete si zachovalé domky dávného zlatokopeckého městečka Arrowtown a zamíříte dál na sever na západní pobřeží, určitě byste neměli vynechat městečko Wanaka.

Tady se po nezapomenutelných, ale vyčerpávajících výletech fascinující přírodou můžete pobavit v dokonalém světě klamů a iluzí. Místní dokonce tvrdí, že jde pravděpodobně o nejfotografovanější místo celého Nového Zélandu, což je v konkurenci unikátních přírodních skvostů až neuvěřitelné.

Už u vchodu vás upoutají zvláštní stavby, které mají ukázat kuriozity architektury. Třeba šikmá věž, která stojí pouze na jednom rohu. Je nakloněná o 53 stupňů, jen o trochu slavnější věž v Pise má sklon pouhých šest stupňů. Navíc hodiny na wanacké věži mají obrácený ciferník a ručičky jdou opačně. Pokud se postavíte na značku zhruba padesát metrů od věže a nahrbíte se, vznikne dojem, že stavbu nesete na zádech.

S Marilyn za vědou

Další speciální stavbou jsou čtyři domky postavené do vějíře. Kolem nich se pak rozprostírá spletité bludiště s mosty, věžemi a uličkami dlouhými 1,5 kilometru. Místní se chlubí, že jde o první 3D labyrint na světě. Za vstup do něj zaplatí dospělí 14 novozélandských dolarů (238 korun), děti 10 dolarů. Stejné ceny jsou za vstup do iluzorních místností. Obě atrakce stojí 17,5 dolaru dospělé, 12 dolarů děti.

Uvnitř jsou po stěnách rozvěšeny holografické projekce. Pravděpodobně se přistihnete, že saháte do vzduchoprázdna po banánu nebo reflexivně uhnete před lvíčaty, která vystrkují hlavy z obrazovky. Jak budete míjet další projekci, zamrká na vás Marilyn Monroe.

V další místnosti jsou pak tři stěny naplněné bustami. Když kolem nich procházíte, máte díky hře světla a stínu dojem, že se za vámi třeba matka Tereza či Albert Einstein otáčejí.

Další pokoj vypadá zcela obyčejně a právě v tom je jeho zvláštnost. Když se postavíte k oknu a díváte se k protilehlé stěně, uvidíte u jejích obou konců dvoje stejně velké dveře. Pokud však vejdete dovnitř, zjistíte, že se musíte sehnout, abyste jedněmi mohli projít. Zeď je totiž šikovně zkosená k jedné straně, což však zvenku nepoznáte. Tento efekt využívají filmaři, když chtějí mít v jednom záběru běžného člověka a současně trpaslíka či obra. "Využilo se to třeba při natáčení Pána prstenů," zmínila pracovnice areálu snad nejslavnější film natáčený na Novém Zélandu.

V dalších místnostech jsou rébusy, světelné efekty i drobnosti matoucí zrak. Třeba nápis Teach (učit) je napsaný tak, že pod ním se objevuje přesně zrcadlově Learn (učit se), samotný kohoutek zavěšený ve vzduchu, ze kterého neustále proudí voda, a spousta dalších.

Netradiční jsou v Puzzling Worldu i toalety. Vstupní hala společná pro dámy i pány je v duchu římských záchodů. Kulisy a obraz na zadní stěně vytváří dokonalou iluzi.

Nejpodivnější pokoj je na úplném konci. Jeho podlaha je citelně nakloněná, nábytek a vybavení je uspořádané tak, že máte pocit, že voda v korytech na stěně teče nahoru a židle, která se pohybuje jen pod tíhou vašeho těla, s vámi vyjede vzhůru. Člověk v takovým podmínkách ztrácí rovnováhu a orientaci. Zatímco pro děti je to většinou legrace, u dospělých mohou tak silné vjemy vyvolat i nepříjemné pocity, může se jim zamotat hlava nebo rozbolet břicho.

Telepatická výzva

Po skončení prohlídky si můžete koupit některý ze spousty hlavolamů a rébusů. A také si vydělat. U hlavního vstupu leží v prosklené vitríně oznámení o zajímavé výzvě. Z papíru, na kterém je napsaná, chybí dva kousky. Zakladatel Puzzling Worldu, člen novozélandské společnosti skeptiků Stuart Landsborough, je ukryl v okruhu 100 metrů. Kdo je najde, dostane 100 tisíc novozélandských dolarů.

Každý hráč musí nejprve kontaktovat Landsborougha a investovat svých tisíc dolarů. Když neuspěje, jeho vklad získá charita. Ještě, než začne hledat, stráví s Landsboroughem půl hodiny, během níž se ho může ptát na správný směr, on si však odpovědi smí pouze myslet a telepaticky je přenášet.

Pak má dotyčný hodinu na to, aby oba papírky našel. Jde o to, zda je ochotný investovat tisíc dolarů do svého přesvědčení, že zná řešení. Výzva běží od roku 1994, zájemci měli hledat nejprve v okruhu pěti kilometrů, pak 200 metrů a nakonec Landsborough vzdálenost snížil na stovku. Telepatie ovšem příliš nefunguje. "Za celou dobu to zkusilo sedm lidí, ale nikdo neuspěl," uvedla dívka za pultem se vstupenkami a dárkovými předměty. Šance čeká možná právě na vás.