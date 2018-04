Athény: ve městě potkáte památky na každém kroku

Míst, která stojí za to v Athénách navštívit je tolik, že vám na to určitě nestačí jeden den a možná ani týden.

Olympijský stadion

Postavený je na místě dřívějšího stadionu z roku 330 před Kristem. Tento stadion vznikl pro první novodobé olympijské hry, která se v Řecku konaly v roce 1896. Na nový stadion se vejde kolem 70 tisíc diváků. Je pouhých 180 metrů dlouhý a má tvar písmene U, čímž se podobá se starým stadionům, které najdete v Olympii nebo Delfách.

Chrám Dia Olympského

Byl největším chrámem v Řecku, tak jak se slušelo na chrám vládce řeckých bohů. Chlubit se mohl celkem sto čtyřmi korintskými sloupy. Do dnešních dob se jich ale zachovalo pouze patnáct a v chrámu nezůstaly ani dvě sochy vyrobené ze zlata a slonoviny. Ty nechal do chrámu umístit Hadrianus, a to sochu Dia a svoji vlastní.

Přístav Pireus

Podívat se můžete také do aténského přístavu Pireus. Je to historický přístav a také důležitý dopravní uzel spojující většinu řeckých ostrovů s pevninou.

Akropolis

Skála o ploše čtyř hektarů se zvedá do výše 90 metrů, a tím vévodí Athénám. Její název je odvozen je odvozen z řeckého slova "acro" (nejvyšší bod) a "polis" (osada nebo město).

Oblast Akropole osídlili lidé už více než před pěti tisíci lety. Byla totiž strategicky umístěna blízko kotviště, a tedy snadno přístupná, bylo ji možné bránit a také měla vlastní prameny. V 7. století před Kristem se ale politický a společenský život přesunul z Akropole do Agory (třžnice) a na hoře zůstala jen řada chrámů. Ty ale byly o dvě století později zničeny Peršany a zbyly z nich jen ruiny.

Propylaje

Propylaje byla brána, která vzbuzovala respekt. Vchod do Akropole lemuje šest dórských sloupů. Výstavba začala v 5. století před Kristem, byla ale přerušena peloponéskou válkou a nikdy už nebyla dostavěna.

Chrám bohyně Athény

Z chrámu s iónskými arkádami je krásný výhled na moře i na hory. Chrám byl postaven na oslavu bohyně míru a vítězství Athény, jejíž socha se nacházela uvnitř. Chrám byl v roce 1687 zbořen Turky, aby tu vznikl prostor pro postavení dělostřelectva. Stavba, kterou si tu dnes můžete prohlédnout, byla postavena ze suti a za velké pomoci archeologů.

Parthenón

Chrám navrhl sochař Feidiás na základě starodávných principů náboženské numerologie, geometrie a architektury. Speciálně pro tento chrám byl dovážen mléčně bílý mramor z hory Pentelikón. Pouze střecha a dveře byly vyrobeny ze dřeva. Zajímavé je, že nikde v chrámu nenajdete rovnou linii. Podle jedné teorie byl chrám navržen tak, aby byl protipólem optické iluze, podle které rovné linie, pokud jsou sledovány z dálky, budí dojem křivek a prohnutí. Všechny zlehka zakřivené linie dodávají kameni život a pohyb.

Pouze několik privilegovaných osob smělo vstoupit do posvátného vnitřního chrámu cella. Tedy pouze kněží a vysoko postavení úředníci mohli vidět mistrovské dílo - dvanáct metrů vysokou sochou Athény Parthenos, která byla ze dřeva a pokrytá slonovinou a zlatem.

Erechtheion

Tento chrám na Akropoli byl vybudován na místě legendárního souboje mezi Athénou a Poseidonem. V rohu severní kolonády můžete objevit nezakrytý otvor a v něm skálu se značkami. Podle některých to jsou otisky Poseidonova trojzubce.

Nejznámější je sloupoví karyatid, kde šest mladých dívek podpírá střechu. Sochy, které vidítě, jsou ale pouhými replikami. Originály jsou v bezpečí muzea Akropolis.

Starý královský palác na náměstí Syntagma



Na východoní straně náměstí stojí řecký parlament, který byl až do roku 1935 královským palácem. Strážní v tradičních uniformách tu stojí stráž u hrobu neznámého vojína. Každou hodinu je tu k vidění střídání stráží.

Na náměstí Syntagma se uskutečnil neúspěšný pokus o atentát na Winstona Churchilla v roce 1944. V kanálech pod hotelem byl rozmístěn dynamit.