Atény: vzpomínky na doby dávné slávy

Co musíte vidět AKROPOLIS Se svými chrámy, svatyněmi a římskými divadly vestavěnými do úbočí je to nejslavnější a nejviditelnější památka starověkých Atén. Stavby, jako vstupní Propylaje nebo chrámy Parthenón a Erechtheion, měly zvěčnit slávu, kulturnost i moc tohoto města, které bylo na Akropoli založeno. DIŮV CHRÁM Trosky největšího chrámu antického Řecka, který kdysi skrýval zlatou a slonovinovou sochu vládce bohů Dia, jež byla kopií jednoho ze sedmi divů světa. Majestátní chrám budovali Atéňané 650 let - stavba začala ještě před příchodem demokracie, za aténských tyranů, a dokončili ji římští císařové. AGORA Obchodní i politické srdce starověkých Atén. Své umění a schopnosti zde předváděli nejslavnější řečníci a filozofové jako Sókratés, který tu ve státním vězení také zemřel. Agoře dnes vévodí rekonstruovaná Attalova stoa, krytá chodba z 2. století př. n. l., kde vloni podepsali zástupci 25 zemí včetně Česka smlouvu o rozšíření EU. PLAKA Čtvrť úzkých uliček, líných koček a malých byzantských kostelíků. Turisté, kteří se tudy plouží na Akropoli, znají Plaku hlavně díky restauracím, vinárnám a obchodům se suvenýry. GARDISTÉ Snad jedinou novější pamětihodností Atén jsou gardisté pochodující před parlamentem - dodnes nosí „uniformu“ řeckých povstalců, bojujících proti turecké nadvládě. STADION Moderní dominantou Atén je Olympijský stadion. Stojí poblíž Panaténského stadionu, kde se odehrály první novodobé hry. V těchto místech soupeřili Atéňané už za časů Alexandra Velikého před 23 stoletími.