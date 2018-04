ATÉNY SE DOČKALY.

Nové velkokapacitní mezinárodní letiště Spata, ležící necelých 30 kilometrů od řecké metropole Atény, bylo slavnostně otevřeno na konci března. Letiště nesoucí jméno řeckého premiéra z prvních desetiletí 20. století Elefteria Venizela by mělo uvítat tisíce návštěvníků letních olympijských her v roce 2004 a řecká vláda do něj vkládá naděje, že ukončí desetiletí špatného servisu a pochybné bezpečnosti na starém aténském letišti Hellenikon. Letiště, jehož výstavba přišla přibližně na dvě miliardy dolarů, by mělo zvládnout až 600 letů denně a zhruba 220 000 tun nákladů ročně.