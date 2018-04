Atentát v Tunisku turisty zřejmě neodradí

13:54 , aktualizováno 13:54

Výbuch synagogy na tuniském ostrově Džerba, při kterém minulý týden zahynulo 16 lidí, zřejmě české turisty od této destinace neodradí. Uvedl to ředitel analytické firmy Mag Consulting Jaromír Beránek s tím, že Tunisko je považováno za bezpečnou zemi. Pokud se útoky nebudou opakovat, mělo by do Tuniska letos vycestovat o čtvrtinu více českých turistů než loni, kdy jich tam zavítalo 56 tisíc.