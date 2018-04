Ať vás odpružení správně vzpruží!

Odpružená vidlice je komponent, který by měl především usnadňovat jízdu na kole díky eliminaci terénních nerovností. Ta probíhá v důsledku změny výšky kola, resp. vzdálenosti osy předního kola od řídítek.

Tomu, o kolik je schopna se vidlice stlačit, se říká zdvih. A právě zdvih je jednou z hlavních technických hodnot, podle které se odpružené vidlice dále dělí.

V současnosti začíná zdvih odpružených vidlic na hodnotách okolo 60-70 mm a končí na čísle 300 mm. Asi si řeknete, že takto velký rozsah je zbytečný, ale realita je prostě taková. Pro různé použití – různé zdvihy.

Typy zdvihů





Vidlice 80 mm, XC bike

60-100 mm

600 -100 mm by se dalo charakterizovat jako nejčastěji používaná hodnota pro běžné ježdění. Vidlice s těmito zdvihy jsou běžně osazovány na většinu horských kol na trhu ve všech cenových hranicích. Používají se jak pro rekreační cyklistiku, tak pro závodní X-Country, či marathony a zpravidla touto hodnotou oplývají i modely sehnatelné v Tescu, Globusu apod.

Cena těchto vidlic se v samostatném prodeji pohybuje od cca 2-30.000 v závislosti na typu, použitém materiálu a výrobci.

100-170 mm

100 - 170 mm je nepsaný zdvih aktuálně hodně se rozšiřujících freeride kol. Najdete je jak na pevných rámech, tak na celoodpružených a jejich majitelé jsou převážně velkými nadšenci jízdy z kopce dolů a nezřídka k tomu používají i roztodivné pomůcky jako integrované helmy a chrániče. V lese je poznáte tak, že většinou nejedou po cestě, ale všemožně na ní z okolních míst vyskakují, nebo vás v nadměrné rychlosti předjíždějí většinou tou nejhorší možnou cestou plnou kamení a klád.

Tyto vidlice jsou buď jednokorunkové, nebo ve vyšších zdvizích dvoukorunkové (viz obrázek) a jejich majitelé za ně musí obětovat cca 7-15.000 korun.

170-300 mm

je hodnota, kterou když si představíte, tak vám musí být jasné, že nepůjde o klasický komponent. Tyto vidlice jsou k vidění na celoodpružených zpravidla závodních kolech, na kterých jejich majitelé absolvují náročné sjezdy, které se v některých případech dají jen těžko zdolat pěšky.



Vidlice 200mm

Tyto vidlice jsou dvoukorunkové a jestliže u XC závodních modelů se hledí na co možná nejnižší hmotnost, pak u sjezdových speciálů je hned po zdvihu a charakteristice tlumení, kterou lze ve většině případů precizně nastavit dle potřeby, nejdůležitější pevnost a tím pádem i bezpečnost vidlice. Zde je totiž více než kde jinde důležité, aby vidlice vydržela i velmi hrubé zacházení.



Systém odpružení

Druhým parametrem, a zpravidla také velmi důležitým, je kromě ceny systém odpružení. Ten jde tak trochu ruku v ruce s cenou.

Kombinace pružiny a elastomeru

U nejlevnějších vidlic se používá základní systém kombinace pružiny a elastomeru. Elastomer je speciální typ pryže, která má ve vidlici zpravidla funkci dorazového elementu, ale v některých případech je požita i jako hlavní pružící element. Výhodou tohoto systému je prakticky nulová údržba a nízké pořizovací náklady (2-5.000 Kč)

Nevýhodou je pak proměnlivá charakteristika pružení v závislosti na teplotě (elastomery tvrdnou při nízkých teplotách blížících se k nule). Tyto vidlice také neobsahují žádné tlumící prvky a proto je jejich charakteristika většinou jen obtížně nastavitelná a při "utažení vidlice" dochází k rychlejšímu vracení nohou zpět do vysunuté polohy, což se charakterizuje jako "kopání" vidlice.

Systémy s olejovým tlumením

Nejpoužívanější jsou v současnosti systémy s olejovým tlumením. Jde jednak o vidlice z tzv. otevřenou olejovou lázní (vidlice je naplněna olejem) a jednak o vidlice obsahující uzavřené kartrige, díky kterým vidlice jednak pruží a jednak tlumí. U těchto modelů je většinou samozřejmostí, že je lze všemožně regulovat, a to jak charakteristiku pružení, tak tlumení. Jejich cena je odvislá od použitého materiálu, výrobce a složitosti konstrukce a pohybuje se od cca 5-30.000 Kč.

Vzduchové vidlice

Kdo preferuje nízkou hmotnost, zvolí vzduchové vidlice. Tyto odpružené vidlice jsou konstruovány zpravidla za účelem dosažení co nejnižší hmotnosti a proto je "těžký" olej nahrazen vzduchem. Vnitřek těchto vidlic zpravidla obsahuje dvě vzduchové komory, u kterých se nastavením konkrétních tlaků v jednotlivých částech vidlice docílí požadované charakteristiky pružení. Za tímto účelem potřebujete speciální pumpičku, kterou přesné nahuštění provedete.

U těchto vidlic se občas můžete setkat i z karbonovými komponenty a dalšími materiály špičkové úrovně. Jejich cena je pro normálního smrtelníka nepochopitelná a začíná zpravidla za hranicí 10.000 Kč.































Změna zdvihu ze 63 na 108 mm

Kombinace typů

Na závěr je ještě dobré podotknout, že existují samozřejmě i modely, které v sobě kombinují výše uvedené prvky. Nezřídka je možné třeba klasickou olejovou vidlici s pružinami dofukovat vzduchem a měnit tak její charakteristiku. U freeride a enduro modelů vidlic je zaběhnutý a často používaný systém změny zdvihu, díky němuž lze vidlici otočením regulačního kolečka obratem přenastavit např. z 80 na 120 mm apod.

Hojně využívané jsou pak u olejových vidlic systémy tzv. "Lockoutu", což většinou obnáší páčku umístěnou buď přímo na vidlici, nebo na řídítkách jejímž pootočením lze vidlici zablokovat, aby se chovala jako pevná. Všechny podobné finesy něco stojí ale také něco přinášejí a proto je dobré se při jejich výběru seznámit s jejich klady i zápory.

Prostě odpružená vidlice je taková malá věda. V návodu se dozvíte, jak často a kde ji čím máte mazat. Kolikrát do roka a jaký olej měnit. Kde a jak kontrolovat rozličná těsnění. Co a jak často rozebírat a naopak do čeho se vůbec šroubovákem nepouštět. Zpravidla byste neměli opomenout ji alespoň jednou do roka svěřit odbornému servisu, aby na ní provedl nezbytné zákroky, vedoucí k zachování její funkčnosti, pro delší časové období.

Rada na závěr

Obecně lze říci, že pokud kupujete kolo jako celek, pak rozhodování o tom, jakou vidlici osadit, za vás přebral výrobce a ten má nejlepší zkušenosti s tím, v jaké cenové relaci použít jakou vidlici. Pokud si kolo stavíte sami, měli byste mít jasnou představu o tom, k čemu ji budete používat, a jaká by tedy měla splňovat kritéria. V souvislosti s cenou je pak na vás, jaký konkrétní model si vyberete. Mějte ale na paměti, že ne vždy platí "co je drahé (nejdražší), je také dobré (nejlepší)".

A pokud se rozhodnete nechat si poradit v odborném obchodě, zkuste navštívit takový, kde vám budou schopni nechat vybrat z více možností a značek a nebudou se snažit vám doporučit tu jedinou, kterou mají momentálně skladem se slovy "to je přesně ta, co potřebujete".