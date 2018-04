Asuán: brána černé Afriky

MŮŽE SE HODIT - K cestě do Asuánu lze použít letadlo, vlak, autobus nebo loď. Z hlediska poměru dobré ceny a přijatelného komfortu vychází nejlépe přesun druhou třídou nočního rychlíku. Patnáctihodinová cesta z Káhiry tak přijde v přepočtu na 400 Kč. - K přesunům po městě je ideální kolo, s výběrem půjčovny vám poradí v hotelu. K návštěvě památek v okolí města si raději pronajměte taxi. - Návštěva Asuánu by nebyla kompletní bez projížďky na plachetnici. Hodinová plavba felúkou se dá usmlouvat na pět liber (asi 50 Kč). Pokud se vám zdá hodina příliš málo, můžete se vydat na třídenní výlet do Edfu. - Do Asuánu rozhodně nejezděte v létě, kdy teploty nezřídka dosahují 50°C ve stínu! Ty zimní jsou v průměru o 30°C nižší.