Asiaté zpohodlněli a začínají tloustnout

9:56 , aktualizováno 9:56

Ještě nedávno stačila Asiatům miska rýže denně. Nyní, s rostoucí prosperitou, jsou v jídle mnohem vybíravější, přicházejí na chuť pivu i sladkostem. Daní za bohatství jsou nadouvající se břicha a nové choroby. Když malajsijský lékař Ismail Núr před deseti roky zvážil a změřil na 4 000 středoškoláků, nezjistil nic, co by lidé už nevěděli. Konstatoval, že otylost je v zemi raritou, skoro jako pověstný šafrán. Jen každý 136. student byl baculatější, než by měl. Po deseti letech je však všechno jinak.