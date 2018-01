Asiago, ideál pro milovníky sýra

BOCHNÍK MÍSTO ZLATÉ CIHLY

První informace se v souvislosti se sýrem Asiago, datují až do 10. století, kdy jím údajně původní obyvatelé upláceli svého pána, biskupa z Padovy. Bochník kvalitního a dlouho uzrálého sýra Asiago, v dnešní době dokonce slouží jako zástava na půjčku v bance. Průměr bochníku Asiago je 30 až 36 cm, výška je 9-12 cm a váha 8-12 kg. Do 15. století se na výrobu používalo pouze ovčí mléko, ale po rozšíření chovu hovězího dobytka, se výroba sýru Asiago změnila na mléko kravské. To se získává výlučně z krav Holstein nebo Bruna alpina.

Asiago DOP





Asiago FRESCO,



nebo také Pressato, se vyrábí z plnotučného mléka a doba zrání činní 20 až 50 dní. Je typický svou bílou až nažloutlou barvou. Má nepravidelně děrovaný vzhled a na omak je pružný a měkký. Chuť připomíná čerstvě nadojené mléko, příjemně se rozplývá v ústech a zanechává sladký, a zároveň lehce nakyslý podtón.

Asiago fresco





VÝROBA

Zpracování mléka: probíhá sýrařskou technologií s použitím plnotučného kravského mléka. Mléko se nechává vysrážet v kotli působením enzymů hovězího původu. Proces výroby pak pokračuje zahřátím na teplotu 35 – 40 °C, při které vzniká sýřenina.

Nařezání sýřeniny: K řezání sýřeniny se používá speciální strunný nástroj zvaný „lira“, pomocí nějž se hmota nakrájí na kousíčky rozměrově i tvarem podobné ořechu.

Dohřívání: Ve fázi dohřívání se sýřenina zahřeje na teplotu zhruba 44 °C. Po ukončení této fáze se sýřenina vytáhne z kotle na pracovní stůl.

Nařezání těsta: Těstovitá hmota se dále zpracovává na pracovním pultu, opakovaně se krájí, nechá se proschnout, prosolí se a obrací se. Tyto fáze probíhají automaticky s použitím výrobních zařízení s „kontinuálním“ provozem.

Porcování: Nyní následuje fáze porcování, těsto se vkládá do forem a na ještě teplou formu se přiloží štítek z kaseinu s pořadovým číslem, který identifikuje jednotlivé bochníky.

Lisování a vkládání do skruží: Bochníky jsou nyní několik hodin lisovány v ručních nebo pneumatických lisech.

Označení původu: Takto získané bochníky jsou vkládány do označovacích skruží, které na okraj sýra vyrazí označení DOP Asiago.

Větrání a solení: Sýr je ponechán alespoň 2 dny při kontrolované teplotě (10 – 15 °C) a vlhkosti (80 - 85%) předtím, než je dokončeno jeho solení za sucha a nebo v solné lázni.

Zrání: Poslední fází přípravy svěžího sýra Asiago Fresco je jeho zrání, které probíhá po dobu alespoň 20 dnů v zóně jeho výroby při kontrolované teplotě (10 – 15 °C) a při vlhkosti (80 - 85%).

Asiago fresco mezzanoe

Asiago STAGIONATO,



nebo také Asiagod’allevo, se vyrábí z polotučného mléka a doba zrání se pohybuje od 3 do 15 a více měsíců. Je nažloutlí až hnědý s výraznou kořenovou chutí, která se zvyšuje s délkou zrání. Otvory jsou středně velké. Prodává se i pod názvem Asiago Mezzano „uleželý“ (doba zrání 4-6 měsíců), Asiago Vecchio „starý“ (doba zrání 10-15 měsíců) a Asiago Stravecchio „přestárlý“ (doba zrání více než 15 měsíců).

Asiago stagionato





VÝROBA

Zpracování mléka: se používá polotučné kravské mléko, odtučněné metodou prokysání. Vysrážení se dosáhne přidáním enzymu kravského původu do sýřeniny při teplotě zhruba 35 °C.

Krájení sýřeniny: Na krájení sýřeniny se používá speciální metličkový nástroj zvaný „spino“. Krájení pokračuje, až dokud není hmota rozdrobena na kousíčky v rozměrech a tvarech podobných ořechu.

Dohřívání sýřeniny: Ve fázi dohřívání se sýřenina zahřeje na teplotu zhruba 47 °C.

Vytažení sýřeniny: Nyní se sýřenina položí na pracovní stůl.

Formování a vkládání do skruží: Následuje fáze tvarování, při které se těsto vkládá do kruhových forem a zakrývá se štítkem z kaseinu s pořadovým číslem, které identifikuje jednotlivé formy.

Označení původu značkovacími skružemi: Za několik hodin se bochníky obrátí a pomocí speciálních značkovacích skruží se na jejich okraj vyrazí značka původu DOP Asiago.

Větrání a solení: Sýr je ponechán alespoň 2 dny při kontrolované teplotě (10 – 15 °C) a vlhkosti (80 - 85%) předtím, než je dokončeno jeho solení za sucha nebo v solné lázni.

Zrání: Poslední fází přípravy tohoto druhu sýra je jeho zrání, které probíhá po dobu alespoň 2 měsíců v zóně jeho výroby při kontrolované teplotě a vlhkosti. Podle druhu zrání rozlišujeme:

• Asiago Stagionato mezzano, doba zrání 4-6 měsíců: má plnou ale stále sladkou chuť;

• Asiago Stagionato vecchio, doba zrání 10-15 měsíců: má výraznou, lehce pikantní chuť;

• Asiago Stagionato stravecchio, doba zrání více než 15 měsíců: má intenzivní a bohatou chuť.

Asiago

Význam označení DOP

(Denominazione di Origine Protetta - chráněné označení původu)

Charakterizuje specifický původ a vysokou kvalitu výrobku, která je v souladu s přísně definovaným postupem výroby. Cílem certifikace je zaručit spotřebitelům výrobky dělané tradičními technologiemi a z místních surovin. Též jde i o podporu zemědělců a sýrařů Evropské unie. V roce 2016 registruje EU 663 označení DOP. Nejvíce jich nalezneme v Itálii, celkem 282 (květen 2016).

Asiago DOP





ZAJÍMAVOSTI

- V roce 2015 bylo vyrobeno celkem 1 377 327 kusů svěžího sýra Asiago Fresco (+1,6% oproti předešlému roku a 265 041 kusů tvrdého sýra Asiago Stagionato (-1,9% oproti roku 2014), v celkovém množství 1 642 368 to představuje nárůst oproti předešlému roku o 1%.

- Export sýra značky Asiago DOP dosáhl svého maximálního úspěchu v historii s nárůstem objemu 6,5% a + 5% hodnoty. Z množství 1 690 tun prodaných mimo Itálii v roce 2015 zaznamenal největší nárůst trh v USA se zvýšením téměř o 13%, po něm následuje Švýcarsko. Z dalších evropských zemí pak Německo, Rakousko a Belgie.