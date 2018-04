Arosa-Lenzerheide, jarní superlyžování ve švýcarském ráji

Eurovíkend pro dva se slevou Vyražte poznávat evropské metropole. Na Raketa.cz najdete slevy na luxusní eurovíkendy.

Na supermoderní překlenovací lanovku Underbahn, vznášející se vzduchem, je impozantní pohled. Nikde žádné sloupy, jen lana mezi vrcholy Hörnli (2 494 m ) a Urdenfüggli (2 562 m). A na nich od prosince pendluje obrovské jumbo, které během pěti minut převeze 150 lidí nad širokým údolím Under. Stavitelé museli respektovat přísná pravidla ochránců přírody, takže mezi Arosou a Lenzerheide nevede ani jedna nová sjezdovka. Jen přeprava lyžařů z bodu A do bodu B a zpět.

Sportovnější Lenzerheide

Lenzerheide leží na náhorní plošině v nadmořské výšce 1 475 metrů a jeho historie sahá až do římských dob, kdy průsmykem nad jezerem Heidsee vedla hlavní cesta z Milána přes Alpy na sever. Místo je snadno dostupné po silnici z Chúru. Autem je to pětadvacet minut, zatímco do sousední Arosy nejméně hodinu klikatou silničkou s 365 serpentinami. Anebo se dá jet stoletým vláčkem přes mnoho mostů, jimž kraluje nejvyšší viadukt Langwieser.

Zatímco Arosa je lázeňským místem, proslulým už před druhou světovou válkou, kam dnes rádi jezdí senioři a rodiny s dětmi, a má "jen" 70 km sjezdovek, Lenzerheide se stalo rájem sportovních nadšenců, kde se jezdí na dvou protilehlých svazích s celkem 155 km sjezdovek.

První hotel v Lenzerheide vyrostl v roce 1882. První lyžařskou školu tu založili v roce 1903, čtvrt století před Davosem. A také tu měli od roku 1942 pod Piz Scalottas (2 323 m) nejdelší lyžařský vlek ve Švýcarsku.

Právě pod touto horou se rozprostírá široká pláň na západní straně Lenzerheide, která je protkána sjezdovkami až pod vrchol Statzerhorn (2 575 m). Nejvyšším místem střediska je Rothorn (2 865) na protějších svazích. Červená vrcholová sjezdovka prochází horským tunelem s výhledy na Parpaner Weisshorn na odvrácené straně Lenzerheide a vede až k Mottahütte.

Pod parpanerskou lanovkou Heimberg začíná FIS sjezdovka Silvana Beltramettiho, na níž se letos v polovině března jely už popáté závody Světového poháru. A Lenzerheide si vybral i Red Bull pro své letošní Red Bull Snow Skills – na konci března se tu budou odehrávat všechny alpské disciplíny od sjezdu přes obřák, super-G až po slalom speciál.

Lanovka na Rotthorn, nejvyšší bod střediska ve výšce 2 865 m Vláček z Chúru do Arosy a Langwieser viadukt

První šponovky vynalezl Čech z Arosy

Přes vrchol Urdenfüggli se od letoška dostanete spojovací lanovkou do Arosy, kde padají sjezdovky po širokých pláních od vrcholu Hörnli přes Weisshorn (2 653 m) až po Bruggerhorn (2 447 m).

Také lázeňské vysokohorské městečko Arosa, položené ve výšce 1 739 m, má svá nej. Na zamrzlém Obersee se už téměř sto let konají koňské dostihy. Arosa je totiž jedním ze dvou míst na světě, kde probíhá vzrušující steeplechase ve sněhu. Dále tu mají jedinečný hotel Tschuggen Grand Hotel s velmi neobvyklou futuristickou architekturou, postavenou nad zdejšími termálními prameny. A hlavně právě tady žil vynálezce šponovek Hans Jelen, jehož rodiče přišli do Švýcarska z Čech na konci 19. století. V Hansově krejčovství z roku 1927 pokračuje v tradici prodeje zimního oblečení jeho pětašedesátiletý mladší syn Urs.

Lázeňské městečko Arosa je plné tradičních dřevěných domů. Urs Jelen, syn vynálezce šponovek

"Můj táta závodil v lyžování a ve 30. letech jezdil za švýcarský národní tým," vypráví Urs Jelen. Tehdy se jezdilo v širokých lyžařských kalhotách přes kotníky. Hanse Jelena při závodech plandající nohavice zlobily, a tak si je svazoval nejdřív provázkem. Pak se rozhodl ušít si kalhoty ve tvaru klínu. "Kolegové se mu nejdřív vysmívali, že šetřil na materiálu, ale brzy pochopili, že v přiléhavém lyžařském úboru je díky odporu vzduchu Hans mnohem rychlejší než soupeři," líčí Urs Jelen počátky úspěchu slavných šponovek.