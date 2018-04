Arnhem: trávník na kolejích

Stadion v Arnhemu patří architektonicky k nejzajímavějším.

Proč tak udivuje? Gelredome se jako jediný na světě pyšní výsuvným travnatým hřištěm. Celý týden se trávník zotavuje z ligových šrámů v závětří jižní tribuny a čeká na svou chvíli. Ta přichází před utkáním. Důmyslné hydraulické zařízení srovnatelné s tím, kterým jsou vybaveny známé protipovodňové hráze, se dá do práce. Mechanismus řídí čtyři počítače. Vše musí přesně klapat. Projekt zohledňoval tisíciny milimetru. K tomu přičtěte propracovaný systém klimatizace a pohyblivou střechu a vyjde vám opravdový unikát. Nijak samoúčelný. V arnhemském klubu Vitesse říkají, že se nákladný systém vyplatí. Jedno vysunutí a zasunutí trávníku vyjde klub na 5000 guldenů. Ale: v amsterdamské Areně vyjde jedna rekonstrukce trávníku na 4,5 milionu guldenů. V průběhu necelých čtyř let ji tam přitom prováděli už patnáctkrát. Hlediště Gelredome s barevnými sedačkami odlehčuje dojem z chladného technického díla. Lidské měřítko mají interiéry chodeb,malých restaurací i okolí stadionu. Vedení Vitesse soudí, že přátelsky vypadající stavba má svůj podíl na tom, že arnhemské publikum je v Nizozemsku vyhlášené svou kultivovaností. Policisty tu nepostrádají, nejsou třeba. Nikde jinde nenajdete v publiku tolik žen a dětí: přichází jich fandit celá třetina. Nehraje se tu navíc jen fotbal. Koncertovali tu Bruce Springsteen i Spice Girls, stadion unesl i operní představení, dávali tu například Carmen a Aidu. Arnhemští tvrdí, že stadion je tak mnohem provázanější se svým městem, než jinde. A trávník samozřejmě při koncertech neutrpí. Odpočívá venku. K projektu ovšem vedla dlouhá cesta.V polovině osmdesátých let se místní klub blížil ligovému propadlišti a zástupci města a fotbalu si společně lámali hlavu, co dál. Podařilo se shromáždit peníze a probudit místní podniklatele. Výsledek se dostavil ještě dříve, než stavba začala. S novým elánem se místní klub vyšvihl zpět mezi elitu, mezi kterou už zůstal. Stala se někdy na složitém systému také nějaká závada? Jednou ano. Neznámý ničema vlezl na odpočívající trávník a vyřízl z něj uprostřed kruh okolo dvou metrů čtverečních, uvedla mluvčí stadionu. Všechny v Arnhemu těší, že to byla nejzávažnější škoda, jakou kdy jejich trávník utrpěl.