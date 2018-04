Arménie v zajetí nostalgie. Lesk i bída hrdé země

Může se hodit Informace:

www.armeniapedia.org On-line encyklopedie o Arménii

www.armeniainfo.am Turistické informace o Arménii

www.armeniadiaspora.com Aktuální zprávy z Arménie a ze života arménské diaspory Doprava do Arménie

Z Prahy do Jerevanu létá denně (!!!) přímé letadlo ČSA, cena zpáteční letenky je kolem 10 tisíc korun. Levněji může vyjít let s přestupem, například přes Varšavu (LOT). Doprava po Arménii

Maršrutky, tedy mikrobusy s kapacitou asi 25 lidí, jezdí v Arménii skoro všude a často. Ceny jsou nízké, například jízdenka z Jerevanu do Ečmiadzinu stojí 200 dramů (asi 9 korun). Peníze

Měnovou jednotkou v Arménii je dram (AMD) s aktuálním kurzem 1 000 AMD = 46 CZK. Pro směnu si přivezte eura nebo dolary v hotovosti. Ceny běžného zboží a služeb jsou mírně nižší než v Česku.