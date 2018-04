Arizona, pravých mužů zóna

"Vyjdi ven, teď jen ty a já," vyzval šerif posledního desperáda k souboji a vyšel do středu ulice.

Rozhostilo se úplné ticho. Jen vítr ze Sonorské pouště kvílel mezi domy. Oba muži stáli proti sobě, nervy napjaté a cípy kabátů odhrnuté, aby tasili včas.

Dvě rány se slily v jednu a zločinec se postupně složil k zemi. Zákon už zase zvítězil.

Znovu se rozhostilo ticho.

Přerval jej až povyk jedné mrtvoly, která vyskočila, aby vynadala chlapíkovi, jenž s fotoaparátem vběhl na místo přestřelky. Jak běžel, odpaloval výbušky nachystané v písku techniky pro příští číslo.

Další show, přepad dostavníku, se tím o patnáct minut zpozdila.

Tady, v Old Tucsonu, mají podobné scény zvláštní příchuť. Nikde v Americe nemohou být autentičtější. Všechno je skoro opravdové.

Vypadá to přesně tak, jak si Divoký západ představujeme, tedy jak jej známe z filmů. Ale vždyť tohle je přece film. Old Tucson si postavili filmaři jako věrnou repliku skutečného Tucsonu z doby před sto třiceti lety a natočili tady 300 westernů. Uvidíte tady stovky detailů, které jste zahlédli třeba ve filmech Hombre, Poslední vlak z Gun Hillu, Rio Bravo, Život a doba soudce Roy Beana, Geronimo, Mladé pušky, Sedm statečných.

Ulice Old Tucsonu, saloon, domy, hory okolo, to všechno jste už viděli. Na této hlavní ulici zabila ve filmu Rychlejší než smrt pistolnice Sharon Stoneová bídáka Gena Hackmana, na této ulici on sám předtím zastřelil svého syna Kida, Leonarda Di Capria. A vzpomínáte na kašnu, u níž Sharon nepodala sklenici s vodou spoutanému střelci a kazateli Cortovi? Ta je zde také.

Old Tucson nabízí iluzi, ale okolí je opravdové. Nikde snad nezůstalo z Divokého západu víc než tady. A nikde nebyl Divoký západ divočejší než tady v jižní Arizoně, která dnes zůstává odstrčená. Velký kaňon a bizarní skály Monument Valley táhnou návštěvníky spíš na sever.

Ale tady na jihu je to místo, kde právo představovala hlaveň koltu, kde ve sporu byla slova zbytečná a kde lidský život neměl cenu. Neklidná oblast u mexických hranic, kam prchali zločinci, stahovali se falešní hráči i řemeslní rváči. Místa odkud pocházeli nejbojovnější Apačové Geronimo a Cochise.

Tornado Lou popsala starou Arizonu ve filmu Limonádový Joe přesně jako místo, kde "karty šustí, kulky bzučí" a kde se "střílí rovnou od boku, pif, paf". Co také chtít od území, kde nové město dostalo rovnou jméno Náhrobek, Tombstone, a kde epitaf "oběšen omylem" nepřipadal zřejmě nikomu příliš divný.

Tady lze navštívit nejslavnější hřbitov Divokého západu i dějiště nejznámější přestřelky. Jména Tombstone, Nogales, Pima rozechvívají srdce a vracejí do dětství.

Města už mají dávno slušné vychování, ale Divoký západ nezmizel. Příroda je stejně drsná i krásná. Na okraji Tucsonu, kam lidé chodí běhat, potkáte podivného psa. "Pes? Kdepak, to je kojot," řekne místní.

Když vyrazíte autem z Tucsonu do Nogales či Tombstone, jedete horami, kde žijí pumy, míjíte kaňony s chřestýši a lesy obřích kaktusů saguaro, Sonorskou poušť, můžete odbočit do indiánské rezervace.

Máte Divoký západ na dlani a k tomu prchavý pocit, že k němu patříte stejně, jako před více než sto lety ti, o nichž zpívala Tornado Lou: "Arizona, to je pravých mužů zóna."

Tuhle oblast procestujete velmi snadno. Auto je ovšem podmínkou, turista bez něj je v této části Ameriky jako kovboj bez koně. Na linkové autobusy v této části Ameriky spoléhat nelze.

Avšak i ten, kdo se dostane do Tusconu třeba dálkovým autobusem a je tedy bez auta, nic neprohrál, neboť k mnoha atrakcím, které ležely dříve v pustině, se již doplazilo město. Lze je tedy objet městskou dopravou nebo taxíkem, který není nijak drahý.

Vzdálenosti z Tucsonu do Tombstone, Nogales či Bisbee, jsou spíš evropské než americké, cestu urazíte za necelé dvě hodinky.

Z Nogales a Bisbee si můžete odskočit na výlet do Mexika, do měst ležících hned na druhé straně hranic. Stačí mít jen pas, neboť na jednodenní pobyt nepotřebujete vizum. Adiós.

Kde smrt neměla den volna

V Tombstone, snad nejdivočejším městě Divokého západu, se umíralo často. Po těch dobách zbylo rčení, že smrt si v Tombstone nebrala volno, a dále nápisy na hřbitově, které jsou nyní hlavní atrakcí města. Prohlídka je poučná.

James Hickley byl zastřelen, protože příliš dotíral na jakéhosi Clayborna, aby se s ním napil. Tom Waters byl zastřelen kvůli barvě košile. Rančer Helm kvůli tomu, že se nemohl shodnout s jiným, zda hnát stádo rychle, či pomalu. Johnnie Wilson byl zastřelen mužem jménem King - tak skončila hádka o to, kdo rychleji tasí revolver.

Řady hrobů hřbitova vydávají ponuré svědectví o své době. Lidé byli stříleni i kamenováni Apači, ušlapáváni dobytkem, probodnuti kvůli nároku na důl nebo ženu.

Někdo měl jen smůlu. "Oběšen omylem" stojí na náhrobku George Johnsona a brožura pro turisty dodává - "nevinně koupil kradeného koně a trpěl následky".

Za nejdrsnější čtyři léta, od roku 1879 do roku 1883, bylo takto naplněno na 250 hrobů.

Smrt byla blízko, a tak se žilo naplno. Saloon Bird Cage za devět let nezavřel ani na minutu, hráči, pistolníci a "tanečnice" hýřili. "Nejdivočejší a nejhříšnější místo mezi New Orleans a Barbarským pobřežím," napsal tehdy o Bird Cage The New York Times.

Bar je stále zachován v původní podobě, a tak si tam lze prohlédnout kus kabátu Buffalo Billa a významnou postel. "Tato postel je přes sto let stará. Používaly ji tanečnice ve spodních místnostech. Mnoho ze známých postav Divokého západu na ní leželo. Kdyby tak mohla vyprávět," praví nápis u postele.

Dnes je z Tombstone ospalý městys důchodců a turistů. Ty vábí i O.K. Corral, místo, kde pistolničtí bratři Earpové s přítelem Doc Hollidayem za velmi sporných okolností zastřelili tři rančery. Přestřelka je filmy i knihami oslavována jako snad nejvýznamnější v dějinách Západu. Připomínají ji věrné figuríny aktérů v životní velikosti umístěné na autentických stanovištích přímo v O.K. Corralu. Za čtyři dolary uvidíte, kde pistolníci stáli a kde ti pomalejší padli k zemi.



Co si prohlédnout: V Tucsonu: filmové městečko Old Tucson, Muzeum Sonorské pouště, indiánskou rezervaci San Javier, přírodní rezervaci s kaktusy Saguaro national Monument. Pokud vás zajímá i dnešek, lze navštívit muzeum letadel Pima Air Museum a odpalovací silo mezikontinentální rakety Titan. V Tombstone si prohlédněte saloon Bird Cage, hřbitov a O.K. Corral, místo slavné přestřelky. Pro příklad některé ceny: vstup do Old Tucsonu stojí 14,95 dolarů, na letadla 7,50, na raketové silo 6 dolarů.

Kde bydlet: Don`t worry, jste přece v Americe. V Tucsonu otevřeli hostel s cenou 12 dolarů za postel. Všude jsou motely, některé už od třiceti dolarů.

Co si koupit: Prožijete pravá muka volby, neboť všude lze koupit nejdůznější indiánské suvenýry i kovbojské suvenýry. Stetsony sluší perfektně, ale bývají drahé.