Arizona, Amerika jak vyšitá

V hospodě u Inge se dobře vaří a stojí to málo

"Hi, Mary, hned jsem u tebe!" křičí Inge z kuchyně. Něco zapípne a Mary tasí rovnou od boku. Sharon Stoneová by měla co dělat, Mary to s mobilem umí proklatě dobře. Když domluví, čeká na ni půllitr pepsi s tříští ledu, mexické kuře s hromadou chipsů a pěkně ostrou salsou. A nakonec coconut cream pie, úžasný dortík s kokosovou pěnou. "U Inge se vaří dobře a málo to stojí," hlásá pyšně novinový článek, který si Inge vystřihla a nalepila na zeď. U Inge je určitě jednou z nezapadlejších arizonských hospod. S kovbojkou Mary trochu připomene zašlou slávu amerického Divokého západu. A je třeba říci, že Arizona má takřka všechno, co milovník Divokého západu chce, aby Amerika měla. Má Grand Canyon - hlavní symbol státu. Sonorskou poušť s tisíci chřestýši a rozeklanými kaktusy saguaro. A líná mexikánská městečka na jižních hranicích. Pravé indiánské rezervace Navajů a stará puebla. Opuštěné "ghost towny" městečka duchů, jež dávno opustili vášniví prospektoři, kteří sem přišli za zlatem. Arizona má i stepi plné dobytka a hory vysoké téměř 4000 metrů. Bizarní skalní útvary v Monument Valley na hranici s Utahem, které nemohou chybět v žádné pořádné kovbojce či indiánce. A také Meteor Crater, největší kráter na zemi vytvořený obrovským meteoritem, kde nacvičovali američtí kosmonauti vylodění na Měsíci. Kromě toho má Arizona peníze - vyspělý počítačový a komunikační průmysl, továrnu, kde se vyrábějí obávané útočné helikoptéry Apachee. A konečně Sedonu uprostřed červených skal - místo naprosté geomagnetické rovnováhy, kam za dobrou náladou a pozitivní energií nejezdí zdaleka jen příznivci proslulé víry New Age. Cesta z ospalého hraničního městečka Nogales u Mexika několik set mil na sever až ke Grand Canyonu je putováním napříč dějinami Divokého západu. Stačí jen sledovat místopisné názvy. V jihoarizonském Tucsonu či nedalekém Tombstone (náhrobní kámen) jsou největší turistickou atrakcí inscenované přestřelky ve stylu slavné éry pistolníků, kteří sem přicházeli s nadějí na rychlé zbohatnutí, ale pak hodně rychle umírali. Pak přijde Casa Grande a první odbočka na Kalifornii. Kdo by se snad chtěl motat pustinou až k hraničnímu městu Yuma, měl by si dát pozor na silnici č. 85 a neodbočovat z ní ani na metr. Všude kolem je střelnice amerického vojenského letectva. O kus dál na sever přichází hlavní město Phoenix, pupek Arizony, jedna z největších aglomerací v celých USA, která bohatne z počítačového a vojenského průmyslu. Je tu obyčejnější Tempe nebo luxusní Scottsdale, kde bloky honosných vil dodnes nesou jména starých farem - Tatum Ranch, McCormick Ranch... Golfových hřišť je tu jak v Praze tenisových dvorců. Hlavní dominantou souměstí Phoenixu výjimečně není místní "skyline", shluk mrakodrapů, ale bizarní skály vyrůstající rovnou z města. Z Phoenixu dál na sever dálnice č. 17 stoupá do hor a míjí další místa s romantickými názvy. Nejprve Black Canyon City, odkud lze spatřit zbytky staré dostavníkové cesty, pak Bloody Basin (Krvavá nádrž). Tady na hranici pouště a náhorní stepi kdysi 50 Apačů spáchalo hromadnou sebevraždu skokem do propasti, aby nepadlo do rukou americké armády. Všude kolem se prý dodnes nacházejí černé obsidiány - "slzy Apačů". Krajina se brzy mění - obrovské rozeklané kaktusy saguaro, další ze symbolů Arizony (nesmí chybět na státních poznávacích značkách), náhle mizí. Střídají je travnaté pastviny, na nichž se pase dobytek. Kolem dálnice kluše na koni kovboj. Stále se stoupá. Přichází místo zvané Two Guns, které by nikdy nevzniklo, kdyby tam v roce 1880 prospektoři nepostavili železnici. Jeho éra byla hodně divoká, měla však jepičí trvání. Za dva roky existence ve "Dvou pistolích", z nichž už dnes nezbylo takřka nic, vyrostlo 14 saloonů, při přestřelkách pak bylo odpraveno 25 lidí. To v blízkém Jerome se dochovaly celé prospektorské uličky. Cestou dál je Montezumův hrad, indiánské skalní sídlo, které první běloši považovali mylně za sídlo indiánského vládce Montezumy. Pak už je to jen skok do Sedony, místa duchovního souznění v ráji červených skalních útvarů. Aby toho Divokého západu nebylo moc - Sedona a její návštěvníci jsou v přímém protikladu se vzpomínkami na drsnou minulost desperádů a pistolníků. Poněkud kýčovým městečkem se neustále motají příslušníci církve New Age a dalších sekt s rozzářenými či oduševnělými výrazy ve tvářích. Na každém rohu je "ordinace duchovní léčby" přeplácaná literaturou a pomůckami, které zaručeně pomohou najít tu správnou vnitřní rovnováhu. Kdo by toho "uzdravování" začal mít dost, může utéci do rozdrásaných červených skal. Pěšky, na horském kole nebo na adrenalinovou jízdu jeepy. A přichází Flagstaff, město na úpatí nejvyšší hory Arizony Humpherys Peak (3861m), které je bází pro výlety k severní hranici Arizony, ke Grand Canyonu, do Monument Valley a do indiánské rezervace Navajů.JAK SE TAM DOSTAT: Nejjednodušší spojení z České republiky do Arizony nabízí letecká společnost Lufthansa, která letos v březnu zahájila denní nonstop lety z Frankfurtu přímo do Phoenixu. Let moderním airbusem trvá přes jedenáct hodin.CO TAM DĚLAT: Arizona je jedním z nejatraktivnějších států USA. Vyplatí se pronajmout auto a vyrazit na okružní cestu. K největším zajímavostem Arizony patří Grand Canyon, skalní útvary Monument Valley na hranicích s Utahem, indiánská rezervace Navajů, Červené skály v Sedoně, bývalá hornická města a místa duchů, jako třeba Jerome.Sonorská poušť s kaktusy saguaro. V pozadí je hlavní město Arizony Phoenix.