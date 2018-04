Argentina: Kde je hovězí?

Populárními se staly diety zaměřené na nízkou hladinu cholesterolu, vegetariánská jídla a suši. Čerstvé ovoce a zelenina, ryby a drůbež jsou lacinější než kdy dřív. "Jím hovězí jednou nebo dvakrát týdně," říká Carlos Fernando, jeden z Argentinců, jejichž zvyky se mění. "Kdysi jsem ho jedl mnohem víc, ale když je vám skoro padesát, musíte si hlídat cholesterol."

Statistiky říkají, že Argentinci hledají alternativy: spotřeba kuřecího masa se v posledních deseti letech zvýšila z 11 na 21 kilogramů za rok. Za rok 1990 snědli Argentinci v průměru 81 kilogramů hovězího. V roce 1999 to bylo 63 kilogramů. Je to pořád ještě mnohem víc, než je průměr v mnoha dalších zemích, ale daleko míň než v dobách, kdy legendární gaučové projížděli pampou a jedli hovězí k snídani, obědu i večeři.

A co je horší, vzhledem k poklesu světového obchodu s hovězím kvůli propuknutí nemoci šílených krav v Evropě klesá neustále v posledních pěti letech vývoz argentinského hovězího, přestože argentinská stáda jsou epidemií nedotčena.

"Máme mnoho potíží na mezinárodním trhu. Spotřebitelé nepochybně odmítají hovězí vůbec," říká ředitel Sdružení argentinského dobytkářského průmyslu Héctor Salamanco. I doma se musely některé restaurace přizpůsobit měnícím se

chutím. Manažer "staekhousu" Ovidio Alfonso instaloval salátový bar. Jeho číšníci sice stále chodí oblečeni jako gaučové, ale teď musejí manévrovat mezi stolovníky, kteří si pochutnávají na zeleném.

Řezníci mezitím na měnící se kulinářské zvyky dští síru. "Všichni kupují víc zeleniny a myslí si, že se dá vařit v mikrovlnce," stěžuje si jeden z nich, Idereneo Barrios. Na

zarámovaných obrázcích nad jeho hlavou jsou desítky stažených dobytčat visících na hácích stejného obchodu před třiceti lety, kdy byl obrat šestkrát vyšší.

V hlavním městě nyní vyrostly desítky suši barů a v celé zemi jsou jich stovky. "Suši je pro manažery skvělé," říká majitelka tří restaurací tohoto typu Silvia Mirozonová. "Je to velmi lehké, je to velmi rychlé a nezpůsobuje to, že usnete ve stoje."

Ale jedlíci hovězího vracejí úder.

Prezident Fernando de la Rua, o němž je známo, že si rád pochutná na dobrém mase ze zahradního grilu, jmenoval šest známých argentinských osobností "zemědělskými velvyslanci" kteří mají propagovat argentinské hovězí v zahraničí. Jsou mezi nimi i tenisové hvězdy Gabriela Sabatiniová a Guillermo Vilas. Jde o součást kampaně zaměřené na propagaci argentinského hovězího ve Spojených státech, v Evropě, Asii a dokonce i v Mexiku. Její heslo je: "Buďte jako zbytek světa. Jezte argentinské hovězí." Ale ani dobrá publicita by nemohla zachránit argentinské

hovězí z hluboké krize, která ho letos zasáhla.

V srpnu zastavila Argentina vývoz čerstvého i zmrazeného hovězího, když se mělo za to, že chovy poblíž paraguayské hranice byly zasaženy virem, který způsobuje slintavku a kulhavku. Ta může být i smrtelná, ale lidi nepostihuje. V říjnu ale daly mezinárodní instituce argentinským stádům visačku OK. A těsně před Vánocemi americký ministr zemědělství Dan Glickman oznámil, že jeho země obnovuje dovoz argentinského hovězího, což je toto odvětví významná zpráva. Podle obchodních

dohod může Argentina vyvézt každý rok do USA až 20.000 tun hovězího.

Vzdor nedávným ranám si místní průmysl hovězího může být jist, že argentinský románek s "asadem" (masem na grilu) hned tak neskončí. Každé poledne se v restauracích shromažďují hladové davy, aby si vybraly svůj kus masa, a propocení kuchaři odřezávají špalky masa velikosti cihly a plácají je na syčící grily. Jak říká Federico Landgraf, pracující rovněž v průmyslu hovězího: "Není to jenom jídlo. Je to součást nás samých."