Argentina hodlá zrušit vízovou povinnost pro Čechy

Do jihoamerické Argentiny budou moci v budoucnu cestovat čeští turisté bez starostí s obstaráváním víz. Příslušnou dohodu o zrušení vízové povinnosti podepsali v Praze v úterý ministr zahraničí Jan Kavan a argentinský velvyslanec Horacio Besabe. Dohoda vstoupí v platnost za několik měsíců v závislosti na rychlosti schvalovacího procesu. Dříve než do Argentiny, druhé největší latinskoamerické země, budou moci čeští občané bez víz cestovat do sousední Uruguaye, a to od 9. listopadu. Z amerických států mohou zatím občané ČR navštěvovat bez víz pouze Ekvádor, Kostariku, Chile a Bolívii. Do konce roku by bezvízové dohody mohly být podepsány i s Brazílií a Mexikem.