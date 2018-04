Areálu Neklid vládne hlavně výborný snowpark

Na Neklidu je celkem šest vleků a pět sjezdovek (s jedním krátkým černým hangem), z nichž nejdelší měří 1 200 metrů. K hlavním tahákům patří ale bohatě vybavený snowpark s řadou překážek, který těží i z nadmořské výšky (1 020-1 130 m). Díky ní se může každoročně pochlubit nadprůměrným množstvím sněhu, ale bývá i zasněžován.

Snowpark není odstrčen na kraji sjezdovek, ale rozkládá se přímo v centru areálu. V závislosti na sněhových podmínkách zahrnuje tři skoky a pět railů. Pod vedením místních šejprů je upravován minimálně pětkrát týdně. Je navržen především pro potřeby místních vyspělých snowboardistů, jimž jsou určeny technicky obtížné raily Z box, C box, šikmý speed rail a lomený kink rail. V blízkosti je i úschovna, sociální zařízení a snowboadrová škola Yetti.

Neklid má velké plány

Přímo v areálu parku na vrcholu Neklidu se nachází legendární bufet Rumburak, kde o zimních víkendech probíhají živé koncerty kapel z celé ČR.

Další, kratší vleky pro začátečníky jsou přímo v okolí Božího Daru. Nedaleko hranic je v Německu ještě areál v Oberwiesenthalu, náročnost sjezdovek průměrná. Dětské lyžařské hřiště. Lze zakoupit společný skipas Oberwiesenthal + Neklid - Boží Dar + Klínovec.

Brzy by tu měli mít mnohem lepší podmínky i lyžaři a snowboardisté, kteří si rádi užijí i "obyčejnou" jízdu po svahu. Snad už příští sezonu by tu měla jezdit starší trojsedačka, koupená v rakouském Kitzbühlu, s hodinovou kapacitou téměř 2 000 lyžařů. Povede po pravé straně dnešního nejdelšího vleku, kotvy tisícovky, a bude stejně tak dlouhá - jeden kilometr. Sjezdovka podél ní pak 1 200 metrů. Vedoucí lyžařského areálu na Neklidu Otakar Štika říká, že se je ještě zváží zachování kotvy tisícovky, ale fronty u vleků by podle něj už neměly Neklid vůbec trápit.

Také občerstvení Rumburak by měla brzy nahradit nová, větší budova se samoobslužnou restaurací, pokladnami, prostory pro lyžaře a vedení areálu. Bude v ní také sportovní obchod a centrální toalety.

Sedmdesát km běžeckých tratí + sáňky + snowtubing

Místo je výborné zvlášť pro ty, kteří rádi kombinují lyže či snowboard s běžkami. V blízkosti jsou totiž velmi dobré běžecké terény - dvě magistrály východ a západ a celkem přes 70 km upravovaných běžeckých tras s propojením do sousedního Německa. Samozřejmostí jsou značené běžecké okruhy s přístřešky do nepohody + nový 7 km dlouhý okruh pro bruslení. Místní běžecké mapy s lyžařskými okruhy 2, 4, 6 a 20 km k dostání na Infocentru Boží Dar.



Kromě toho je tu i sáňkařská dráha a možnost jízdy se psím spřežením (12km okruh). Dále snowtubing - sjíždění svahu ve sněhovém koridoru na gumových člunech. Mnoho možností nabízí samotný Boží Dar, kde je několik hotelů a penzionů. Krytý bazén je za hranicemi v Oberwiesenthalu. Tam si můžete také zahrát tenis v kryté hale.

Může se hodit Cena jednodenní permanentky: 390 korun

Vzdálenost z Prahy: 160 km

http://www.neklidsnow.com/