Areál Expa 98 v Lisabonu je stále živý

Světová výstava Expo 98, která byla jednou velkou oslavou 500. výročí objevné plavby portugalského hrdiny Vasca da Gamy k indickým břehům, pozměnila tvář Lisabonu natolik, že rozhodně nemůžeme hovořit o projektu minulosti. Kdo neznal severovýchodní okraj Lisabonu před velkým urbanistickým třeskem, jen stěží uvěří, že na místě moderních a architektonicky nápaditých pavilonů bývaly sklady ropy, rozbořené rafinerie a skládky odpadků. Expo Urbe,právě tak se největší urbanizační projekt v Portugalsku nazýval, přeměnil periferní oblast Lisabonu v přepychové centrum, které by si neměl nechat ujít žádný návstěvník, pokud chce poznat metropoli v celé její rozmanitosti. Nicméně ani současná tvář moderní zástavby při řece Tejo není definitivní. Projekt neustále pokračuje. V plánu je výstavba nových bytů pro zhruba 25 000 obyvatel, zřízení okrasných parků, v areálu najde své místo i přístav pro 900 rekreačních lodí. Podle neustále probíhajících stavitelských prací tak rok 2010 není hudbu daleké budoucnosti, ale reálným datem.

Pokud se do areálu Expa nevypravíte metrem ( konečná stanice Oriente)ale autobusem, čeká vás z centra města skoro hodinová cesta, díky níž poznáte řadu nových a stylově odlišných zákoutí Lisabonu. Přesto ale nezískáte jasnou představu toho, co vás čeká na konci. Milovníci historických slohů by možná pokrčili rameny a řekli- no co, tuny betonu, skla a železných konstrukcí. Většina návštěvníků se ale spíše podiví nad neobvyklým provedením řady budov, na kterých se architekti pohráli se stěžejním tématem světové výstavy-Oceánem- jako dědictvím pro budoucnost. Člověk tak nemusí oplývat zrovna velkou fantazií, aby mu střechy budov připomínali plachtoví, zvlněnou hladinu či jiné prvky související s mořským živlem. Výjimkou je pouze prosklená hala v centru areálu s kapacitou 10 000 sedadel, která svým tvarem létajícícho talíře patří spíše do sféry kosmu.

I když brány mnoha pavilonů zůstávají návštěvníkům otevřeny a doposud nabízí zajímavé expozice, turisty láká především několikapatrové ochodní a nákupní centrum Vasco da Gama, z jehož terasy ve výšce sto metrů se naskýtá úžasný výhled do okolí. Toto centrum je hotovým rájem pro dva typy lidí. Nákupu chtivé návštěvníky a labužníky. Zatímco v lisabonských uličkách naleznete tradiční restaurace pro cizince, centrum Vasco da Gama je směsicí desítek pestrobarevných restaurací, bufetů a barů, ve kterých si přijde na své gurmán a špatně skončí ten, kdo bude chtít uchutnat od všeho trochu. Kromě jistot v podobě McDonald´s či KFC nechybí mexické a čínské kuchyně, těstovinové lahůdky, palačinky na x způsobů či švédské stoly, které nenechají hladového člověka hned tak odejít. Na jídlo sem zajde i většina zaměstnanců z okolních kanceláří a hotelů, proto je skoro nemožné, abyste jedli sami. Což se v lednu v mnoha lisabonkých restauracích stává turistům docela pravidelně. Jediné , co vám bude upřeno, je možnost vyfotit si všechny ty lahůdky, které po chvíli skončí ve vašem žaludku. Fotografování uvnitř obchodního centra je totiž zakázáno.

Předpokládejme ale, že jste se do areálu Expa nepřišli pouze najíst, a tak berme oběd spíše jako posilnění na další cestu. Ta bude jistě směřovat k hlavnímu lákadlu celého areálu - největšímu oceanáriu v Evropě. Kdybychom chtěli na chvíli promlouvat řečí čisel, začali bychom tím, že pavilon má rozměry 32-23-7 metrů, naleznete v něm více než 200 druhů ryb, ptáků a savců, všeho všudy pak okolo 25 000 exemplářů živočichů. Stavba sama o sobě má zajímavý tvar, který jedněm připomíná startující raketu, druzí se kloní k potápějící se lodi. Jediný člověk, který má ve věci jasno, je asi americký architekt Peter Chermayeff, autor projektu, který zároveň navrhoval i největší oceanárium na světě v japonské Ósace.

Při vstupu do vnitřku oceanária vás doprovází zvuky moře a pokud příliš nespěcháte, stihnete si ještě na stěnách chodeb přečíst základní informace o vodní říši na naší planetě. Samotná expozice je pak dělena do dvou pater, v rámci nichž je udivený turista seznamován s podmořským životem ve čtyřech různých oceánech. Na počítačích a interaktivních mapách se dají získat veškeré informace o živočiších, kteří vás zajímají či o obecných zákonech podmořského světa. Ten, kdo navštíví oceanárium poprvé, se možná přistihne, jak prochází chodbami s otevřenou pusou. Není se co divit, když kolem vás proplouvají žraloci, kousek od sebe pozorujete rejnoka v celé jeho kráse, obdivujete neskutečné množství barev vodních korálů a rostlin, snažíte se pochopit, jak něco tak malého jako medůza, může člověku způsobit tak velké rány a těžko se odtrhnete od páru prohánějících se vyder, které nejen neskutečně piští, ale ještě k tomu plavají na zádech a drbou se při tom na břiše. Závěrem snad ještě několik perliček pro zvídavce. Sklo dělící mořský svět od našeho pozemského je zhruba 27 cm tlusté, v oceanáriu nenajdete delfíny či velryby, neboť jsou příliš nároční na prostor a zklamáni budou ti, kteří čekají, že se ryby před jejich očima navzájem zakousnou. Díky pravidelnému krmení se tak k nevoli některých návštěvníků neděje.

Pokud nebudete prohlídkou oceanária ještě dostatečně unaveni, pak se rozhodně nechte svézt vyhlidkovou lanovkou a prohlédněte si areál Expa tak trochu z ptačí perspektivy. Jistě nepřehlédnete další chloubu Lisabonu-bílý most Vasca da Gamy, který se v délce 17 km vlní nad řekou Tejo. Tento na pohled ladný viaduktový most si vyžádal umístění dvou tisíc podpěrných sloupů do dna řeky a jeho 40 000 tun se může dokonce pohybovat. Zajímá vás, proč by se měl most pohybovat? Jistě to není kvůli tomu, aby málo odolným jedincům bylo při jízdě autem ještě více špatně, ale pohyby mostu by měly zabránit jeho zlomení v případě seismických záchvěvů, které nejsou v Portugalsku něčím výjimečným. Tento malý stavitelský zázrak spatřil světlo světa během pouhých tří let a může tak jistě bez studu nést jméno jednoho z nejslavnějších mořeplavců.

Oceanárium:

Vstupné: dospělí- 1.700 PTE

děti- 900 PTE

Otevírací doba:

Denně od 9.00-19.00