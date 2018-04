Archeologové objevili v Itálii Stonehenge

Objekty - nyní převážně v ruinách v důsledku zemětřesení - jsou většinou sestaveny ze dvou objemných žulových kvádrů s jedním nahoře, který je zastřešuje.

Úlomky objektů až 10 metrů vysokých a 18 metrů širokých jsou rozptýlené v okolí na mnoha čtverečních kilometrech. Jsou to doposud jediné nalezené stavby tohoto druhu v Itálii. Jednotlivé kameny dosahují váhy až 200 tun.

Profesor geologie na Kalábrijské univerzitě Alessandro Guerricchio prohlásil, že nález je zcela jedinečný. Objekty nedaleko Nardodipace mohly být podle něj postaveny k duchovním účelům.

Kameny patrně pocházejí z období 4000 až 2400 let před naším letopočtem. Nejstarší část Stonehenge se datuje do období 2150 let před naším letopočtem.