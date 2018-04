Arabky se rozvádějí kvůli polygamii

15:30 , aktualizováno 15:30

Zákonná a obvyklá praxe mnohoženství je v Saúdské Arábii příčinou 55 procent rozvodů. Vyplývá to z výsledků studie, které zveřejnilo oddělení sociologie při královské universitě v Rijádu, jež průzkum provádělo. Z údajů studie dále vyplývá, že soudy v této monarchii rozvádějí 25 až 35 manželství denně a jejich počet dosahuje ročně až 12.775. K většině rozvodů dochází v prvních třech letech manželství. Většina rozvedených žen přitom do manželství vstupovala ve věku do 20 let.