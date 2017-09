Módní Aperol slaví úspěch. Recept na skvělý aperitiv je ale starý 100 let

Než se dostaneme k příběhu zářivě oranžového nápoje Aperol, přesuneme se na chvilku do hlavního města aperitivů, kterým je druhé největší italské město Milán. Protože právě tady to všechno začalo.

Centrum bohaté Lombardie je poměrně zvláštním městem bez významnějších památek (druhá největší katedrála v Itálii nám tuto drobnou invektivu samozřejmě promine), takže se o něm traduje zajímavý bonmot, a sice že Milán sice moc krásy nepobral, ale má tak parádní atmosféru a šarm, že se v něm velmi dobře žije. A to jak místním, tak i cizincům.

A navíc je mimořádně oblíbenou a vyhledávanou nákupní destinací. My se však nebudeme věnovat módě, ale spíše životnímu stylu, ke kterému popíjení aperitivů bez debat patří.

Přímo naproti milánské katedrále stojí slavný bar Camparino in Galleria, který má nejen úchvatnou historii, ale také velmi zajímavou otvírací dobu. Zavírá totiž už v osm večer. Ptáte se, co je to za bar, odkud vás vyhodí takhle brzy?

Camparino je zřejmě nejslavnějším milánským podnikem zasvěceným výhradně aperitivu, tedy drinku, na který se v Itálii chodí tradičně před večeří. Bar Camparino je navíc pevně spojen s příběhem Gaspare Campariho, který nejen vymyslel stejnojmenný nápoj, ale hlavně stojí za celým rituálem aperitivů.

Právě Gaspare Campari se před 150 lety – tedy roku 1867 - nastěhoval do nově postavené Galerie, v níž si otevřel noblesní restauraci a později také zmíněný bar.

Občerstvení zdarma

V Itálii stále platí, že se nikam nespěchá (aspoň ne v létě) a večeře mají svou předehru i dohru, tedy na začátek hořký aperitiv a na konec řízný digestiv. V baru Camparino (od pěti do sedmi je tu obvykle dost plno) můžete ochutnat třeba legendární Americano, tedy campari se sladkým cinzanem a sodou, případně pak Negroni, kde je základ stejný, ovšem drink je navíc „vyztužený“ trochou ginu.

Gaspare Campari a jeho rodina. Právě tento muž stojí za italskou tradicí aperitivů. Tady to všechno začalo. V moderní Galerii vystavěné naproti milánské katedrále se před 150 lety usídlil Gaspare Campari.

Zajímavostí je, že když si zajdete v Itálii na aperitiv, na účet podniku vám většinou přinesou i drobné občerstvení. Obvykle se jedná o olivy, okurky či slané sušenky, ale někde vám dokonce nabídnou i jednoduché jednohubky se salámem a sýrem či smaženou zeleninu.

Stoletý teenager

Zatímco campari je ve světě aperitivů protřelým matadorem, aperol připomíná mladou hvězdou, jejíž sláva nyní prudce stoupá. Přitom i tento bitter bude brzy slavit hodně vousaté, kulaté, a tedy sté výročí.

Tip V Miláně můžete navštívit „Muzeum Campari“ které je věnované historii legendárního nápoje s velkou sbírkou dobových artefaktů – od původních plakátů z časů Belle Époque a starosvětských lahví až po multimediální přehlídku televizních a filmových reklam z druhé poloviny 20. století.

Vznikl totiž hned po první světové válce v roce 1919 v italské Padově a jeho zakladatelům trvalo sedm let, než výslednou chuť vybrousili do finální podoby s příjemným, hořkosladkým nádechem a krásnou oranžovou barvou (překvapí také poměrně nízký obsah alkoholu, pouhých 11 procent, zatímco třeba campari má 25 procent).

Ale přestože se aperol v severní Itálii pil (hlavně v oblasti kolem Benátek) po desetiletí, zbytek Evropy oslovil až v poslední dekádě jako součást Aperolu Spritz.

Jak namíchat Aperol Spritz

Také u nás popularita oranžového drinku stoupá. V loňském roce se v Česku prodalo na devět milionů drinků Aperolu Spritz, přičemž oproti předloňskému roku šlo o poměrně výrazný nárůst prodeje – a to o úctyhodných 33 procent.

Podobný úspěch zaznamenává aperol také v dalších částech Evropy. Za jeho vzrůstající oblibou stojí změna vlastníka – když Aperol koupila v roce 2003 skupina Campari, připravila pro něj velkolepou marketingovou kampaň zaměřenou hlavně na mladé lidi (byť v Itálii ho předtím pili spíše starší).

Evropský hit posledních let v podobě Aperolu Spritz boduje také u nás.

Navíc došlo ke kodifikaci přesné podoby drinku, neboť dříve se složení nápoje Aperol Spritz lišilo město od města, a občas dokonce i bar od baru. Ale nyní už se míchá v poměru tři díly prosecca, dva díly aperolu a jeden díl perlivé vody.

Za zrozením nápoje, jemuž se obecně říká Spritz, stojí údajně vojáci habsburské monarchie, kteří při tažení do severní Itálie v 19. století neměli k dispozici osvěžující pivo a místní víno pro ně bylo příliš silné. Proto ho začali ředit vodou sycenou bublinkami.