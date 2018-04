Poslední místo na Zemi s panenskou přírodou. Týden v ledové Antarktidě

Ještě před deseti až patnácti lety byla ledová Antarktida pro cestovatele destinací z říše snů. Dnes je situace jiná, nejlevnější lodní zájezd plus letenku z Prahy do Ushuaie můžete sehnat už od 130 tisíc. Návštěva jednoho z posledních míst na Zemi, které si uchovalo nádhernou panenskou přírodu, stojí za to.