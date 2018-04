Anketa: zvítězilo Fidži a Řím

Na naši anketní otázku "Kdybyste nebyli finančně omezeni, kde byste chtěli přivítat rok 2000?", odpovědělo dopisy, pohledy či pomocí internetu přes 3600 osob. A výsledky byly až překvapivě jednoznačné.Téměř 2500 čtenářů by se nejraději vidělo na tichomořském ostrově Fidži, který zažije kvůli své blízkosti s dělícím časovým pásmem, jeden z nejvčasnějších nových roků 2000. K nám například dorazí tento kulatý rok až o jedenáct hodin později. O konec roku na Fidži se už delší dobu hovoří a některé cestovní kanceláře ve světě dokonce již teď říkají, že mají na tento ostrov cesty vítající nový rok vyprodané.Přitom odborníci upozorňují, že skutečně nejblíž k časovému pásmu jsou některé ostrůvky patřící Novému Zélandu. Právě sem tedy zavítá rok 2000 nejdříve. Jenže turistická infrastruktura je zde slabá a proto se tady mnoho návštěvníků neočekává.Naši čtenáři přisoudili druhé místo v ankete Římu a Vatikánu. Italská metropole i papežský stát se totiž pečlivě připravují na příchod nového tisíciletí a některé akce budou odstartovány právě na Silvestra 1999. Řím a Vatikán získaly téměř 1100 hlasů. Tato varianta oslav konce roku je navíc pro české turisty velmi schůdná a samozřejmě nepoměrně levnější, než například Fidži.Jenom málo hlasů dostaly další nabízená místa v naší anketě: Z nich má nejvíce (necelých dvacet hlasů) okružní plavba Karibikem. Sporadicky záskaly další hlasy egyptské pyramidy, Jeruzalém, let Concordem kolem světa, Antarktida či nejvýšše položený buddhistický klášter v Nepálu.Někteří čtenáři nám ovšem zaslali i svůj osobitý pohled na možnou oslavu nového roku.Například Martina Mrázková z Rousínova napsala: "Příchod roku 2000 bych chtěla strávit kdekoli, jen kdyby to bylo s celou rodinou, kterou mám tolik ráda a hlavně se svým patnáctiměsíčním synem Martinem."Zajímavý je i názor čtenářky Věry Fafejtové z Pardubic: "Proč by mělo být slavení roku 2000 tak důležité? Je to pouze jeden z okamžiků, který není o nic významnější, než ty ostatní. Já osobně bych chtěla příchod roku 2000 uvítat někde uprostřed Sahary mezi Tuaregy, kterým by bylo, doufám, úplně jedno, zda je 5. dubna 1632 nebo 1. ledna 2000. Chtěla bych čekat na východ slunce a dívat se na měnící se barvy pouště, vzdálena oblíbených sídlištních petardových oslav."Tolik názory čtenářů. Redakce se však z některých míst, která se v anketě objevila, pokusí redakce připravit v průběhu letošního roku reportáže či další články.