ANKETA: Vyberte nejhezčí památku krajů, Čech, Moravy a Slezska i Česka

Poťouchlí jazykové tvrdí, že stejně vyhraje nejmenovaný hrad blízko nejmenovaného, leč největšího města. Nebo ještě větší hrad přímo v tom městě. Ale výběr je opravdu jen na vás.

Redakce v každém kraji vybraly do prvního kola deset památek, které si podle jejich názoru zaslouží největší pozornost cestovatelů. Ankety najdete na jednotlivých krajských webech iDNES.cz, na tom pražském najdete ankety dvě: pro Prahu i střední Čechy.

V prvním kole můžete v každém kraji udělit až dva hlasy. Nejúspěšnější památky pak postoupí do kola druhého. Vybírat můžete do čtvrtka 31. března do 12:00.

Čechy versus Morava a Slezsko

Svým hlasováním vyberete nominace pro druhé kolo, ve kterém se postaví památky z Čech proti zajímavým cílům z Moravy a Slezska. Těch "západních" bude osmnáct, z východní poloviny naší vlasti ještě o dvě víc.

Opět můžete vybírat, tentokrát udělením až tří hlasů v každé "zemské" anketě. Volit se bude od 1. dubna do 7. dubna.

Finále o nejkrásnější památku České republiky

Z české a moravskoslezské části pak vzejde šest finalistů. Z nich vyberete vy, čtenáři iDNES.cz a MF DNES, jediného vítěze.

Celou soutěž samozřejmě doplní řada článků v krajských přílohách MF DNES i na portálu iDNES.cz. Vítěze budeme znát v pátek 15. dubna.