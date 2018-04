Anketa o NEJ rozhlednu Česka: v krajích vítězí staré bytelné věže

"Je zřejmé, že lidé, kteří se hlasování zúčastnili, preferují tradiční obraz rozhledny jakožto stavby masivní, nejlépe zděné, a trvalé, která má šanci sloužit několika generacím návštěvníků. Měla by stát na kopci s dalekým výhledem a být originální co do vzhledu i provedení," říká přední český odborník na rozhledny Jan Nouza, který na anketě iDNES.cz spolupracuje.

Čtenáři v anketě rozdali celkem 21 502 hlasů. Vůbec nejvíc jich dostal Lednický minaret, pro který hlasovalo přes tisíc lidí.

Zabodovaly ale i rozhledny Brdo ve Zlínském kraji a rozhledna na Kleti v Jihočeském kraji s více než osmi sty hlasy.

Mezi rozhlednami vybranými do dalšího kola jasně převládají kamenné stavby. Patří k nim právě i první kamenná stavba postavená pro roce 1990, rozhledna na Brdu.

"Je také zřejmé, že lidé u rozhleden obdivují jejich historii," poznamenal Nouza.

Do výběru se totiž dostalo 16 rozhleden starších než sto let. Z toho čtyři, Lednický minaret, Kleť, Babylon na Vysočině a Děčínský Sněžník už českou krajinu zdobí více než 140 let. Osm rozhleden ale pochází i z novodobé éry po roce 1990.

Postoupily originální věže

"Je nesporné, že všechny rozhledny, které postoupily do druhého kola, jsou skutečně originální a konstrukčně zajímavé. Ať už se jedná o Lednický minaret, jedinou stavbu tohoto typu u nás, značně neobvyklou spirálovou konstrukci na Krásenském vrchu, přírodním materiálem krytý betonový skelet rozhledny na Křížové hoře či odvážnou dřevěnou pyramidu jménem Bára," podotýká Nouza.

Jan Nouza Vysokoškolský profesor na Technické univerzitě v Liberci. Jeho koníčkem je turistika, zejména pak poznávání rozhleden. Mimo jiné je autorem televizního seriálu Rozhlédni se, člověče a publikací Rozhledny Čech, Moravy a Slezska a Rozhledny na prahu 21. století. Vytvořil i nejstarší české stránky mapující naše a zahraniční rozhledny (stránky najdete zde).

Typické pro vybrané rozhledny také je, že za naprostou většinou z nich je nutné vystoupat na vrchol pořádného kopce.

"To je jistě dobře, protože za námahu spojenou s výstupem budeme odměněni o to větším výhledem. Jedinou výjimkou je Lednický minaret, který vévodí rovinatému kraji jižní Moravy," podotýká Nouza.

Čtenáři vybrali hned několik rozhleden, které se mohou pochlubit neobvyklým příběhem. "Věřím, že pestré osudy některých staveb při výběru hrály určitou pozitivní roli," míní Nouza.

Do finále takto postoupila například Štěpánka u Kořenova, která kvůli staré legendě čekala na dokončení více než 40 let, ale i bývalé vojenské monstrum na Poledníku proměněné na rozhlednu netradičního tvaru či třeba chrudimská Bára povstalá z trosek své předchůdkyně zničené uragánem.

Moderním unikl postup jen těsně

Přestože prim hrály většinou historické rozhledny, některým moderním stavbám unikl postup jen těsně.

"Je z toho vidět, že lidé dovedou ocenit moderní stavby, které se vymykají tuctovosti mnoha současných projektů," podotkl Nouza.

A co Jana Nouzu ve výběru čtenářů překvapilo? "Poměrně hodně hlasů získala rozhledna zvaná Věžka v moravské obci Čechy pod Kosířem na Olomoucku, a to přesto, že to byla jediná stavba zařazená do prvního kola, která je dlouhodobě nepřístupná. Že by to byl vzkaz pro vedení obce a místního zámku?" poznamenal odborník.

Finále ankety o nejhezčí rozhlednu začne ve čtvrtek.