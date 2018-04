Anketa: Hodně Britů si myslí, že v Africe neprší a v Grónsku je deštný prales

Deštné pralesy v Grónsku

Průzkumu zeměpisných znalostí, který provedla internetová cestovní agentura Sunshine.co.uk, se zúčastnilo 1 726 lidí. Anketa odhalila, že Britové mají obrovské mezery v zeměpisu a často nemají ani základní představu o klimatu a počasí v zahraničí.

Co se týče Evropy, znalostem Britů korunuje představa, že v Grónsku rostou deštné pralesy. To se domnívá každý osmý obyvatel země.

Dalších 17 procent účastníků ankety odpovědělo, že na Kanárských ostrovech nejsou žádné sopky.

Více než 70 procent respondentů pak věří, že v poušti na Sahaře je vždy horko. Nemají přitom ani tušení, že v noci tam teploty klesají pod bod mrazu.

Charakteristickým rysem monzunové sezony je to, že ptáci táhnou na jih, odvětil pak každý desátý účastník ankety. Dalších 68 procent přitom věří, že v Británii nikdy nebylo tornádo.

Kazachstán neexistuje, Atlantis ano

"Po předchozím průzkumu zeměpisných znalostí z dubna letošního roku jsme chtěli zjistit, jaké mají lidé znalosti o klimatu v ostatních zemích světa, " uvedl spolumajitel cestovní agentury Chris Brown pro list Daily Telegraph.

Předchozí průzkum totiž ukázal i to, že 54 procent Britů se domnívá, že Timbuktu je jen fiktivní, vymyšlené místo, zatímco každý desátý vůbec netušil, že existuje Kazachstán.

Více než třetina pak odpovídala, že na dovolené v Řecku mohou navštívit také Atlantis.

Vzhledem k nově zjištěným katastrofálním znalostem Britů Chris Brown zdůraznil, že by by bylo více než vhodné, aby si britští turisté dříve, než vyrazí do světa, aspoň trochu něco přečetli a nastudovali o zemi, kam jedou.