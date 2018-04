Ani v létě nemusí být hory vždy bez rizika

Zrada počasí je samozřejmě na prvním místě. Ani v teplých měsících nemusí být příroda v tomto ohledu pouze přívětivá. A tak, zvláště máte-li namířeno do hor na delší túru, se vyplatí být připraven na všechny eventuality. A to dokonce i tehdy, když je obloha jako vymetená. Počasí se zde totiž může měnit jako nálada neurotika a není nic nepříjemnějšího, chytne-li vás nepřízeň, aniž byste měli možnost se chránit. Proto do batohu vždy patří teplý svetr a nepromokavá bunda, i kdyby se rýsoval kdovíjak krásný den. Rovněž se vyplatí přeptat se na předpověď u strarousedlíků. Díky jejich dlouhodobé zkušenosti jsou odhady počasí mnohdy přesnější než ta nejmodernější meteorologická měření.

K záludnostem patří i slunce - lépe řečeno jeho intenzivní svit. Zvláště ve vyšších nadmořských výškách bývají paprsky zrádné. Přestože teplota zde bývá nižší, slunce opaluje mnohem intenzivněji. Proto se nevyplácí opomíjet vhodnou sluneční ochranu - ať už pokrývku hlavy či opalovací krém a sluneční brýle.

Dalším rizikem při letním pobytu na horách bývá nedostatek tekutin. Zvláště při náročnějších výstupech bývá jejich úbytek markantní. Vzhledem k nižším teplotám a vanoucímu větru však nemusí být potřeba napít se tak znatelná, a tak je vhodné naordinovat si pravidelný pitný režim.

O oblečení už byla řeč, avšak tou nejdůležitější částí výstroje jsou kvalitní boty, na nichž byste rozhodně neměli šetřit. Měly by splňovat hned několik kritérií. Především by měly být pevné a fixovat nohu v kotníku. Důležitá je i vhodně profilovaná podrážka, díky níž se budete moci bezpečně pohybovat i na kluzkém povrchu. Zvláště při návratu z túry, když budete sestupovat po kamenech a kořenech stromů, takovou obuv oceníte. Už i z toho důvodu, že částečně ztlumí nárazy, jimž jsou vystavovány unavené klouby.

A konečně je zde ještě jedno "nebezpečí", tentokrát z úplně jiného soudku. Letní dovolená na horách, zvláště těch tuzemských, je v poslední době stále oblíbenější. A tak je velmi obtížné zde najít vhodné ubytování. Proto je třeba si vše potřebné zajistit již dlouho dopředu. Jinak se milovník letních toulek po horách vystavuje riziku, že nakonec nesežene nic nebo jen bídný nocleh v některém nehostinném koutě.