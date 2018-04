Ani hygienici neví, jaká je voda v rybnících

"V jižních Čechách jsou stovky vodních ploch, ale jen v jednotlivých případech splňují zákonné podmínky k rekreaci. Takové případy se počítají na desítky," řekl krajský hygienik v Českých Budějovicích Jan Augustin.

Jako příklady "bezproblémových" nádrží uvedl rybník Mrhal na Českobudějovicku, nádrž Lipno na Českokrumlovsku nebo rybník Svět v Třeboni. Ovšem ani kvalitu vody těchto veřejných koupališť krajští hygienici nezveřejňují. Takže se každý výletník musí spolehnout na vlastní úsudek.

Jiný kraj - jiný mrav

Jinak je tomu v Jihlavském kraji. Chcete-li se koupat v tamních rybnících a nejste si jisti, zda máte do vody opravdu vlézt, můžete se informovat v každém okrese. Hygienci v jihlavském kraji totiž podávají o stavu rybníků pravidelné zprávy.

Proč tedy České Budějovice nepostupují stejně jako Krajská hygienická stanice v Jihlavě? "Každý kraj či okres má jiné možnosti," poznamenává krajský hygienik Jan Augustin. "Zatímco Kraj Vysočina rybníky příliš neoplývá a nemá s nimi tolik práce, na jihu Čech je úplně jiná vodní koncentrace."

Hygienik nicméně přislíbil, že České Budějovice na internetu zveřejní seznam těch jihočeských veřejných koupališť, která splňují zákonné podmínky.

Rybníky začínají kvést

Sledování kvality vody je přitom v těchto dnech velmi aktuální. Rybníky začínají takzvaně kvést, sytí se řasami a sinicemi, což je vidět pouhým okem.

"Lidé snad už dobře vědí, že pohyb v takové vodě zvyšuje riziko alergií a kožních onemocnění. Je věcí každého člověka, jestli do takové vody vleze," vysvětlil Augustin.

Ačkoli zákon počet povinně sledovaných vodních ploch snížil, neznamená to, že všechny okresní hygienické stanice sledují pouze předepsaná koupaliště. Například jindřichohradečtí a prachatičtí hygienici tuto službu rozšiřují nad rámec předepsaných míst.

Jindřichův Hradec odebírá vzorky vody ze čtyřiadvaceti rybníků a pískoven, přičemž pouze v případě městské plovárny na břehu rybníka Vajgar se provozovatel zná ke svým povinnostem. Prachatičtí vyjíždějí k pěti rybníkům, které nepatří do statutu takzvaných veřejných koupališť.



Hygienické stanice nemají dostatek lidí

"Dlouhá léta jsme vodu v okrese vzorkovali. Podle našich časových možností v tom na žádost našeho zřizovatele, okresního úřadu, pokračujeme. Žádné pracovníky nebo peníze navíc na to ale nemáme. Musíme vystačit s tím, co máme," uvedl ředitel Okresní hygienické stanice v Jindřichově Hradci Vratislav Heinige.