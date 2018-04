Ani Česko, ani Alpy. Na lyže jedině do Andorry!

Andorra je země, která žije z lyžařské turistiky. Hotely, penziony, restaurace, bary i kluby jsou otevřeny jen pár měsíců v roce, během zimní lyžařské sezony.

V Andoře se nachází několik lyžařských středisek. Nejznámější je Grandvalira, obrovský komplex šesti lyžařských oblastí navzájem propojených nejmodernější sítí lyžařských lanovek a vleků. Všude platí jeden skipas.

200 kilometrů sjezdovek

Lyžuje se v nadmořské výšce cca 2560 - 2640 m.n.m. Většina sjezdovek je modrá a červená, ale najdete tu i více než 15 černých, z nichž zejména "aliga" nabízí skutečný test i pro nejzkušenější lyžaře. Celková délka sjezdovek je téměř 200 km, nejdelší měří přes 7 km. Všechny sjezdovky jsou dobře značené a perfektně upravené. Lanovky a vleky bez front. Snowboardisté mají k dispozici několik speciálně připravených parků.

Najdete zde spoustu horských restaurací, kde si můžete dát oběd, kávu, čaj, horkou čokoládu nebo jen tak posedět a odpočinout. To vše je vám k dispozici za 180 EUR na týden, dítě od 6 - 11 let zaplatí 138 EUR. To je totiž cena za týdenní průkazku, jež vám umožní lyžování v celém areálu Grandvalira.

Jedinou nevýhodou Andorry je její poměrně značná vzdálenost od České republiky. Nejjednodušší je samozřejmě doprava vlastním autem (určitě přibalte sněhové řetězy). Jinou variantou může být zakoupení letenky do Barcelony nebo Toulouse, odkud vás přímo z letiště dopraví za cca 24 EUR do Andorry mikrobus.

Grandvalira v podstatě vznikla sloučením šesti dříve samostatných středisek. Pas de la casa, El Tarter, Encamp, Canillo, Soldeu a Grau Roig. Pas de la Casa, který nabízí velký výběr barů a klubů, vyhledávají hlavně mladší lyžaři a snowboardisté.



Pas de la Casa

Rozhoduje kvalita

Mojí nejoblíbenější oblastí je El Tarter. Je klidnější než Pas de la Casa, ale stále se spoustou nádherných restaurací, barů a několika obchody. Hotely a penziony jsou tady sice o něco dražší než v ostatních oblastech, čemuž ale odpovídá jejich mimořádná kvalita. To je také jeden z důvodů, proč se do této oblasti rád vracím.

Pokud chcete zažít trochu luxusu, zkuste Hotel Nordic, kde vás týdenní pobyt s polopenzí vyjde na 500-900 EUR. V levnějších penzionech ale seženete ubytování už od 150 EUR za osobu na týden. Většina hotelů je situována v těsné blízkosti sjezdovek, takže není problém zakončit lyžování dojezdem až přímo před hotel, sundat lyže a hurá do baru. Více informací najdete na www.grandvalira.com.

Jack Daniels za 5 EUR

I ceny ostatního zboží jsou velmi příznivé. Andorra je totiž bezcelní zóna, takže veškerý alkohol, tabák a elektronika je podstatně levnější než kdekoliv jinde v Evropě. Například 1 litr Jack Daniels koupíte za 5 EUR.

V případě nepříznivého počasí můžete využít místní dopravy a "odskočit" si na velký nákup do hlavního města Andorry – Andorra la Vella. Zde je výběr obchodů a sortimentu podstatně širší než v turistických centrech.

Okouzlení na celý život

Andorrská kuchyně je vlastně jen kombinací kuchyně francouzské a španělské. Ale restaurací a bister je všude bezpočet, takže není problém si vybrat podle chuti či stavu vaší peněženky. Další možností je nakoupit si suroviny v místních supermarketech a jídlo si pak připravit v penzionu či apartmánu.

Andorra je velmi popularní hlavně mezi mladší generací Francouzů a Španělů, která sem jezdí jak pro skvělé lyžování, tak pro vyhlášený noční život. Bary a kluby jsou otevřeny do časných ranních hodin a jak jsem už zmínil dříve, alkohol je zde opravdu velmi levný.

Pokud tedy hledáte něco jiného než Alpy, ale přesto si chcete zalyžovat na kvalitních sjezdovkách, zkuste Andorru. Mně její kouzlo učarovalo tak, že se tam vracím rok co rok.