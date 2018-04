Ani Britové, ani Španělé. Gibraltaru vládnou makakové

Může se hodit

Jak se tam dostat

Přímý letecký spoj z ČR na Gibraltar není. Musí se letět do Londýna a tam čekat na spoj na Gibraltar. Může to trvat i celý den.

Alternativně se dá letět z Prahy přímo do španělské Malagy a odtud jet autobusem do města La Línea de la Concepción, které s Gibraltarem sousedí. Přesné časy odjezdů autobusů jsou na stránce www.andalucia.com Kde bydlet

Na přenocování se vyplatí zůstat ve Španělsku. Na Gibraltaru jsou ceny ubytování vyhnané hodně vysoko. Za klasický pokoj bez většího luxusu zaplatíte okolo 50 britských liber za osobu a noc. Zato ve španělské La Línee najdete hostely okolo 25 eur za noc, a v Algeciras dokonce ještě levněji. Výlet na Skálu

V centru města si můžete koupit výlet na Skálu. Malý mikrobus objíždí všechny důležité body a ještě dostanete výklad od řidiče-průvodce v angličtině. Ceny těchto výletů se pohybují okolo 20-25 britských liber. V ceně jsou zahrnuty i vstupenky. Na vrchol se dá dostat i tzv. cable car (lanovka). Výchozí stanici najdete u botanické zahrady, dále lanovka zastavuje na Apes Den a poté pokračuje na vrchol, kam se dostanete přibližně za 10 minut. Jednosměrná jízdenka na lanovku stojí sedm liber. Peníze

Kromě britských liber, což je oficiální měna, se téměř všude dá platit eurem. Užitečné odkazy:

Odjezdy autobusů z La Líney na Europa Point http://gibraltar.costasur.com