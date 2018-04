Angkor: osmý div světa se stává Disneylandem

MŮŽE SE HODIT Základnou pro toulky po Angkoru je malé městečko Siam Reap, kde najdete veškeré myslitelné turistické zázemí. Movitým turistům snášejícím se sem z nebes na

ocelových strojích slouží obří pětihvězdičkové hotelové komplexy a pro všechny

ty, co se sem dokodrcají po prašné cestě (v období dešťů bahnité) od thajské hranice, se nabízí nepřeberné množství malých guesthousů a rodinných penziónů. Snad ještě větší nabídka panuje v oblasti gastronomických služeb. Italské pizzy, indická curry, francouzské speciality a pochopitelně bezpočet pokrmů khmerské kuchyně, to je jen malá ukázka toho, co zde můžete ochutnat. K tomu

točené pivo a vybraná francouzská vína. Vše navíc za více než přijatelné ceny. Najíst a napít se můžete během dne i v chrámovém areálu. V jednoduchých

stáncích se nabízí vždy několik pokrmů s rýží a nudlemi.