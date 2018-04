Muž, který ochutnává lyže. Rozhovor s jedním z NEJ testérů na světě

Vytušíte dobrou lyži, když ji jen držíte v ruce a díváte se na ni?

Na první pohled si mohu udělat představu, jaká asi bude. Ale nejdůležitější je test, jízda, abych mohl určit, jestli je dobrá, nebo ne. Testování na sněhu pořád rozhoduje.

A poznáte lyži ihned, třeba jen po 200 m jízdy?

Jak kdy, ale jestli jde o dobrou, nebo špatnou lyži cítím už po pár obloucích. Ovšem abych byl naprosto přesný, pro ohodnocení lyže vždy dokončím celý sjezd.

Vy musíte hlavně rozlišovat, zda je lyže dobrá pro to či ono a pro jaké a jak dobré lyžaře?

Ano. Je jednoduché říct, jestli je to dobrá, nebo špatná lyže. Komplikovanější je určit proč. A máte pravdu, záleží, na co a pro koho jsou lyže určené. Pro jakou kategorii: začátečníky, pokročilé, experty nebo třeba ženy.

Takže dobré slalomové lyže pro experta nemusí být vhodné pro pokročilého lyžaře? Dostanete vůbec někdy k testování lyži, která je vhodná pro každého? „Super univerzální“ lyži?

Zrovna slalomové lyže nejsou nejlepším příkladem. Jsou velice specifické, navíc výborná slalomová lyže vyžaduje opravdu skvělého lyžaře, aby z ní dostal to, co umí. Vyžaduje se od ní něco jiného než třeba od all mountain nebo freeridové lyže. Můžete to srovnat s auty, pokud s autem chcete jezdit všemi terény, koupíte si SUV, ne Ferrari. To samé platí u lyží. Z hlediska použití a vaší úrovně si musíte zvolit tu správnou lyži.

Testujete lyže pro všechny kategorie?

Ano. Pro muže, ženy i děti. Nejdůležitější je ale vzít s sebou na finální potvrzení „specifického testéra“. Například pokud vyvíjíme nové dámské lyže, vybereme dva nebo tři prototypy a na finálním testování nám pak pomohou samy ženy.

Stává se, že určité lyže jsou v jedné délce perfektní, zatímco o 5 cm kratší/delší jsou špatné? Nebo lépe, mají dost jiné vlastnosti?

Máte naprostou pravdu, stává se to! Proto testujeme pro každou kategorii každou konstrukci a všechny délky.

Andre-Jean Kruajitch Andre-Jean Kruajitchovi je 45 let a dá se říci, že dosavadní život zasvětil vývoji lyží. Pro Rossignol jako špičkový testér lyží pracuje od roku 1996. Předtím, než se stal „on snow“ testovacím manažerem, působil čtyři roky v oddělení výzkumu a vývoje pro vázání, poté čtyři roky jako manažer závodních desek a tři roky jako manažer laboratoře.

Jaký druh broušení používáte pro testované lyže? Špatné broušení může „zničit“ skvělou lyži, ne?

Nejen broušení, ale celkové „vyladění“ lyže je velice důležité. Jsem v tom velice striktní. Pocházím z oddělení výzkumu a rozvoje ze závodní sekce a vím, že můžete lyži klidně „zničit“ špatným „vyladěním“ (skluznice, broušení hran, camber, atd.). Vím, že lidé z továrny mají trochu strach, když kontroluji prototypy nebo série lyží před testováním. Pokud nejsou tak dobré, jak jsme se dohodli a navrhli, musí je vylepšit, nebo předělat. Abych to upřesnil, konečná úprava lyží na test musí být hlavně naprosto stejná jako u lyží, které dostane zákazník v obchodě. Je velmi důležité testovat to, co nakonec prodáváme.

Před časem jste měli výbornou all mountain lyži Dynastar Legend Sultan. Byla to taková odladěná obřačka do „všech“ terénů (podle šířky pod patou) a podmínek. Je těžké takovou lyži zopakovat v novém moderním provedení?

Dobrá otázka! Jak jsem již říkal, velmi záleží na tom, co od lyže očekáváte. Sultan 85 byla určitě skvělá lyže, ale teď už jde o „old school“. Všechno jde kupředu, lyžování nevyjímaje. Dříve jsme potřebovali něco tvrdšího pod vázáním, kde začínalo vykrojení. Nyní hledáme něco hravějšího v oblouku a hlavně vždy bezpečného.

Určitě vás překvapí nové modely Dynastar Powertrack. Nebo řada Rossignol Experience. Jsou to velice výkonné a univerzální lyže s novou „air tip“ špičkou. Myslím, že mezi nimi najdete i nové Sultan 85.

Andre-Jean Kruajitch. jeden z 10 nejlepších testérů lyží na světě (vpravo)

Máte rád rocker technologii, tedy obrácené prohnutí na koncích lyží? A zcela upřímně, má rocker smysl pro dobrého lyžaře, který stráví 60-70% času na sjezdovce? Není to zbytečná technologie, která sráží vlastnosti nejlepších lyží? Zkuste to prosím vysvětlit.

Myslím, že rocker pomáhá každému. Od expertů (už i závodní lyže mají rocker) po začátečníky. Ale pozor! Nemůžete přidat rocker jen tak na již existující lyže, to nefunguje. Zkoušeli jsme to, proto to můžu říct. Jde o kombinaci vykrojení, tloušťky, délky. Klíčové pro technologii rocker je zatáčení, snadnější oblouky. Nejtěžší je najít správnou rovnováhu mezi jednoduchostí a výkonem. Myslím, že my jsme ji našli.

Související otázka. Je rocker jen dočasný trend, nebo ho vidíte jako dlouhodobou technologii?

Je to jako s parabolickým vykrojením (carvingová lyže). Jak byste teď lyžovali s rovnými lyžemi? Rocker je důležitá část technologie i do budoucnosti, není to jen dočasná móda.

Jaké univerzální lyže (co se týče specifikací) byste doporučil pro začátečníky, pokročilé lyžaře a experty, kteří stráví 60-80 % času na sjezdovce? Prosím určete délku, šířku, rádius, rocker a jak moc kratší/delší by měly v porovnání s výškou lyžaře být.

Univerzální lyže... Já upřednostňuji nejlepší kompromis pro všechny terény.

Začátečník: Vyžaduje všestranné lyže, lehké, snadno ovladatelné, bezpečné. Může s nimi jít na sjezdovku a vyzkoušet čerstvý sníh na jejím okraji. Pro lyžaře vysokého 178 cm by byla vhodná délka 173 cm u Dynastar Powertrack 79 (rádius 14 m), nebo 168 cm u Rossignol Experience 77 (rádius 15 m).

Pokročilý: Chce se stále zlepšovat, lyžovat v pohodě, někdy na hraně a agresivněji. Dynastar Powertrack 84 (rádius 16 m, délka 176 cm) nebo Rossignol Experience 84 (rádius 16 m, délka 178 cm) jsou pro takové typy lyžařů ideální.

Expert: Připraven dostat z lyží jejich maximum, ve všech terénech, kdekoliv, kdykoliv. Dynastar Powertrack 89 (rádius 17 m, délka 179, nebo 186 cm), Rossignol Experience 88 (rádius 17 m, délka 180 cm).

Mohl byste uvést přibližnou šířku lyží pro různé typy terénů? Ptám se, protože spousta lidí se často bojí širokých lyží. Myslí si, že to pro ně bude příliš těžké, příliš náročné překlopit lyži z hrany na hranu a zatočit.

Nebojte se šířky. Nejdříve vyzkoušejte jen trochu širší lyže, než máte. Například pokud lyžujete na lyžích širokých 74 mm, zkuste 78 nebo 80 mm. Uvidíte sami, bude tam více pohodlí, více síly. Pro čerstvý hluboký prašan si pak neváhejte vzít minimálně 100 mm. S menší šířkou bude lyžování technicky náročnější a po několika jízdách budete unavení.

Troufl byste si popsat lyži budoucnosti? Bude to univerzální lyže, nebo budou lyže tak diverzifikované jako dosud? Jaké jsou nejnovější trendy?

Lyže budoucnosti jsou tajemstvím. Ale můžu říci, že chystáme jasnější a jednodušší řady. Lidé chtějí něco, čemu snadno porozumějí a co je bude bavit. V podstatě „plug and play“, tedy naskoč a jeď, hraj si.

Myslíte, že bychom mohli přirovnat vaši práci k práci degustátora vín? Kolik lidí na světě je mistry svého oboru a dělá takovou práci jako vy?

Přesně tak! Upřímně řečeno, máme v Rossignolu zvláštní jméno: ochutnávači lyží. Myslím, že na světě dělá tuto práci kolem deseti lidí. Je to čest.

Testujete také lyže jiných značek? Asi byste měli, že?

Je velmi důležité vyzkoušet i lyže jiných značek, musíme to dělat. Potřebujeme znát jejich lyžařské vlastnosti a mít nějaké srovnání při vývoji nových lyží.

Jak dlouhá doba uplyne od prvního testování lyže do jejich uvedení do výroby?

Trvá to od osmi do deseti měsíců.

Jakými fázemi musí lyže projít při svém zrodu?

Je to skutečně týmová práce. Za prvé musíme vědět, proč vyvíjíme novou lyži, to je velmi důležité. Marketingové oddělení popíše všeobecné parametry (proč, pro koho, jaká řada atd.). Za druhé musíme s výzkumným, vývojovým a marketingovým oddělením rozhodnout specifikaci lyže (vykrojení, šířku, tloušťku atd.) Za třetí vyrobíme první prototypy v jedné délce a provedeme první test, klíčový test.

Zaměřujeme se na specifikace a určíme, jestli jdou první prototypy správným směrem. Důležitou součástí mé práce je sdělit výzkumu a vývoji, co na lyži změnit, abychom dosáhli našeho cíle. Po několika prototypech jeden potvrdíme a továrna může vyrobit sériovou formu. Dostaneme první lyže z této formy (takzvané předsériové lyže) a porovnáme je na sněhu s původním prototypem. Pokud jsou stejné, bravo! Můžeme vytvořit formy pro všechny délky. Pokud ne, musíme vymyslet úpravy formy, abychom dosáhli stejných vlastností jako u prototypu, a pak opět testujeme „předsériové“ lyže. Takto testujeme každou délku.

Jaké jsou nejčastější chyby, které lidé dělají při výběru lyží? Co byste jim poradil?

Častou chybou je říct si: „Umím lyžovat, chci tvrdé lyže“. Buďte ohledně svých schopností upřímní. Cílem pro lyžaře je potěšení, ne utrpení.

Je lepší si lyže koupit, nebo půjčit?

Záleží na tom, kolik dnů v sezoně lyžujete a co hledáte. Je lepší si půjčit, nebo koupit kolo? To si musí každý rozmyslet.

Je možné pořídit opravdu dobrou lyži za nízkou cenu? Dobré lyže dnes stojí 450 eur a víc. Dají se vůbec koupit dobré lyže za méně než 300 eur?

Výrazem dobré lyže myslíte výkonné lyže? Pokud ano, je to těžké, vzhledem k materiálům použitým uvnitř lyže. Čím chcete výkonnější lyže, tím více materiálů v lyži potřebujete (titanal, více vláken, atd). Raději bych mluvil o šíři použití. Například již v rozhovoru zmíněné modely mají široké spektrum použití, mohou je používat začátečníci i pokročilí lyžaři. V takovém případě můžete mít dobré a progresivní lyže za velice dobrou cenu.

Kolik dnů v roce strávíte na sněhu?

Ne tak moc, 100 až 150 dnů v roce. Jen pracovně. A k tomu přibližně 10 dnů s rodinou.

Jaké jsou vaše oblíbená centra pro testování lyží?

Pro mě osobně La Meije, mytické místo, poprvé jsem tady zkusil freeride. Je to jiný svět. Ale také třeba některá střediska v Coloradu a Utahu. Je to tam úžasné, co se týče kvality sněhu. Je velmi důležité testovat i tam, sníh je tam hodně jiný než v Evropě, suchý a agresivní. Pro naši práci je pak perfektní Praz Sur Arly. Kvůli logistice, denně testujeme 30 párů lyží, a také kvůli profilu sjezdovky. Většina lyží je vyvíjena tady. Tignes a Val d’Isere pak nabízejí mnoho možností v půlce sezony.

Máte vůbec šanci jít si zalyžovat jen tak pro zábavu? Nebo vyhledáváte ve volném čase jiné aktivity?

Potřebuji lyžovat jen tak pro sebe se svou rodinou. Není to stejný pocit, když lyžujete pro zábavu a když vyvíjíte nové lyže. Jinak sportuji každý den. Pokud zrovna nelyžuji, chodím do fitka, hraji squash, rugby, dělám cross fitting, via ferraty, běhám. Musím být v dobré kondici.