Za noc i 80 tisíc. Milionář z Egypta vrací Andermatt na lyžařskou mapu

Andermatt se nachází v údolí Urseren švýcarského kantonu Uri a leží pod úbočím Oberalppasu. Úzkým údolím vede dálnice A2 na sever do Luzernu a Basileje a na jih přes San Gotthard do Lugana a do Itálie. Na východ vede cesta přes Oberalppass (asi 2 040 m n. m.), na západě lze překročit sedlo Furkapass (cca 2 430 m n. m.).

Andermatt leží na železniční trati společnosti Matterhorn Gotthard Bahn (MGB), která vede na východ přes Oberalppass do Disentisu a na západ tunelem pod Furkapass do Brigu. Zajímavým místem je společné stoupání silnice a ozubnicové železnice do sedla Oberalppass s vyhlídkou na horské velikány i údolí.

zdroj: wikipedia.org